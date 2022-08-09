"Минска-3" не будет. Украина должна вернуть всё, включая Крым — Подоляк
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Власти Украины понимают: оставить территории в оккупации — значит ждать новой войны
Украина не будет заключать с кремлевскими политиками мирных соглашений, похожих на "Минские". Для проведения любого диалога о прекращении войны Москве придется выполнить ряд украинских требований, в том числе оставить всю территорию нашего государства, включая Крымский полуостров.
О позиции президента и правительства подробнее рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в свежем интервью для BBC Украина. По мнению чиновника, президент Владимир Зеленский четко демонстрирует, какой позиции придерживается украинское государство и что мы готовы сделать ради победы.
Возможность оставить хотя бы часть территорий под российской оккупацией сейчас совершенно не рассматривается. Хотя бы потому, что это позволит рф постоянно устраивать новые провокации, а также продолжать войну, пусть и "локально".
"Это надо осознать — уже не может быть такого, что мы подпишем какой-нибудь, условно говоря, "Минск-3", ведь тогда мы будем должны признать, что через год опять получим войну. Потом мы должны будем признать, что нам следует полностью забыть о возможности развивать Украину, ведь и наши партнеры будут понимать […], что в Украину категорически нельзя будет вкладывать деньги, в Украину нельзя будет вернуться, в Украине нельзя будет развивать бизнес", — поясняет Михаил Подоляк.
В Кремле сейчас считают, что если им не удастся полностью захватить Украину, то из нее нужно сделать полностью уничтоженную территорию, в которую не захотят инвестировать. Именно поэтому власти не собираются больше играть в подобные игры.
"Поэтому сформулируем четко. Вы правильно говорите: мы за мир, но, простите, не мы пришли на территорию рф. Война идет только на территории Украины. И мир может быть только тогда, когда другое государство покинет нашу территорию. Все, точка", — подчеркнул чиновник.
Про отведение российских войск на линию столкновения по состоянию до 24 февраля больше речи не идет. Подоляк подчеркивает: рф будет считать такой исход проигрышем, Украина — тоже.
"Я понимаю, что хочется иметь идеальную систему, идеальное решение. Но это война. А война имеет конкретику. Конкретика простая: кто-то должен выиграть, кто-то — должен проиграть, — говорит замглавы ОП. — Это же вопрос даже не войны за территории, это вопрос войны за ценности. Здесь заложен вопрос, как будет развиваться человечество в следующие минимум 50 лет. И потому я считаю, что с ценностной точки зрения, с точки зрения прогресса, для человечества крайне важно, чтобы выиграла Украина".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие три варианта окончания войны с россией видит глава Минобороны Алексей Резников. Подчеркнем, что варианта с "Минском" он также не озвучивал.
Помимо этого мы писали о том, что за новые ограничения для российских граждан предлагает ввести Западу президент Владимир Зеленский.