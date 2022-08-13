Оборона Николаева: Ким прокомментировал слухи о проблемах у генерала Марченко

Генерал продолжает работать на победу Украины над российскими оккупантами

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, недавно назвал вероятные сроки деоккупации Херсона, остается и дальше командовать обороной Николаева. Сомнения на этот счет появились у многих украинцев после того, как СБУ заявили о проверке одного из высокопоставленных военнослужащих, который на днях дал интервью, где якобы раскрыл определенные тайны по поводу планов нашей армии.

О том, где находится Марченко и чем занимается, рассказал в утреннем видео 13 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он подчеркнул, что работы насчет полного освобождения Николаевщины и юга Украины еще достаточно.

Чиновник снял видеозапись совместно с Дмитрием Марченко, чтобы продемонстрировать правдивость своих заявлений.

"Да, генерал Марченко на месте, в городе-герое Николаеве, — заявил Ким. — Работает, работы хватает всем. Чем занимается, говорит не могу, да и не надо, потому что это вредит. И в принципе, в информационном поле комментариев не будет в ближайшее время, затем выйдем на связь".

Отметим, что информация о возможном нахождении Дмитрия Марченко под следствием появилась в издании "Бабель". Журналисты ссылались на свои источники в Службе безопасности Украины. Правоохранительные органы якобы заинтересовались генералом после того, как он дал обширное интервью одному из известных украинских СМИ. Вопрос заинтересованности населения в сроках деоккупации страны и победы в войне достаточно острый, поэтому не удивительно, что слова военного быстро растиражировали.

При этом официально СБУ не называет, кого именно проверяет по поводу "раскрытия сведений о содержании стратегических планов применения ВСУ".

Сам генерал Марченко в комментарии изданию "Буквы" заявил, что не может подтверждать или опровергать заявления СБУ, но считает, что в его словах не были раскрыты какие-либо важные для государства данные.

Напомним, что именно легендарный "Марчелло" своеобразно анонсировал разрушение Крымского моста, о чем неоднократно просили тысячи украинцев.

Также военнослужащий рассказал, какая судьба может ждать Николаев и Кривой Рог, если ВСУ не удастся продвинуться вперед.