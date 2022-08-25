Две вещи: Виктор Ющенко рассказал, что поможет Украине победить россию

Третий украинский президент говорит, что одним из важнейших факторов победы сейчас является Черное море

Экс-глава украинского государства Виктор Ющенко разделяет мнение 93% украинцев, которые уверены, что победа в полномасштабной войне с россией будет за Украиной. При этом он акцентирует внимание на двух важных вещах, которые понадобятся нам для того, чтобы взять верх над агрессором. Это, в первую очередь, помощь наших западных партнеров, а также возможность вернуть контроль над акваторией Черного моря.

Об этом политик рассказал во время интервью с журналистами "Украинской правды", По мнению Виктора Ющенко, наша страна сейчас нуждается в важной и стратегической помощи, и очень хорошо, что Запад наконец-то осознал ее важность в полном объеме.

Всего, считает он, Украина должна позаботиться о двух пунктах. Первый — уже упомянутая помощь. Сейчас, уверен третий президент, уже идет та фаза войны, когда наиболее эффективное продвижение украинских военных будет возможно лишь благодаря эффективной огневой поддержке. Также ВСУ по-прежнему нуждаются в вооружении, которое сможет вывести из строя вражеские склады с боеприпасами и другие расположения россиян.

Вторая необходимая для победы вещь — возвращение под контроль акватории Черного моря.

"Колоссальные хлопоты украинским позициям наносятся из-за того же неурегулированного статуса Черного моря, который мы сегодня имеем, — отмечает политик. — Я имею в виду, что Черное море — не частная собственность россии, это не частная собственность Турции или Болгарии, или Румынии. Черное море — это международное море, которое находится под покровом международного морского права".

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Виктору Ющенко откровенно не нравится, что поставки украинского зерна контролируются российской стороной. Он убежден, что допуск представителей этой страны является неправильным, ведь рф — это оккупант.

"Я убежден, что мир должен был этот вопрос решать иначе, — говорит Ющенко. — Мы оставили Черное море, как море для провокаций и для военного использования россией. путин делает на Черном море не все, что угодно, но очень много подлых вещей".

Поэтому, убежден президент, Черное море стоит как можно скорее вывести из состояния площадки военных действий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой главный фактор влияет на нынешнее состояние войны и приближение украинской победы. Спойлер — это отнюдь не западное оружие, хотя оно и важно.

Также мы писали, что Виктор Ющенко считает главной целью путина в войне с Украиной.