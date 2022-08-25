Ющенко дал прогноз насчет будущего россии после войны

Рано или поздно российская федерация должна "развалиться" на несколько государств

После окончания полномасштабной войны с Украиной российская федерация обречена на распад, как самое большое государство мира. По мнению третьего президента Украины Виктора Ющенко, если на ее территории возникнет 15-20 новых стран, это может привести к стабилизации ситуации на общей политической арене. В том, что рано или поздно после победы нашей страны это произойдет, политик даже не сомневается: говорит, именно такую цену Москва должна уплатить за все зло, которое принесла украинскому народу.

Свою позицию Ющенко высказал в свежем интервью "Украинской правде", передает "Телеграф". Он считает, что мир уже находится на "этапе распада россии", и весьма непродуманным является мнение о том, что это государство нужно сохранить в его нынешних границах.

"Рано или поздно эта империя должна распасться, — отмечает Виктор Ющенко. — Потому что единственный способ, где даже такого территориального размера государство может существовать — это демократический способ. Это пример Америки, это пример Швейцарии, это пример, как разное склеивается, чтобы держать прозрачный баланс".

россия же, считает политик, не способна на продвижение демократическим путем. Попытки придерживаться триединства в стиле "самодержец, церковь и народность" длятся здесь последние два и даже больше столетия. При этом рф продолжает жить в состоянии "ручного управления", и это — невероятно в цивилизованной стране.

"Я думаю, что лучше всего россия разваливается изнутри. Доживем ли мы до такого движения и до такой ситуации, когда национальные силы или Дагестана, или Чечни, или Татарстана, или Башкортостану, или тех республик Сибири и Дальнего Востока проснутся? Я почему-то надеюсь, что их национальный дух прорастает…" – говорит Ющенко.

Отметим, что важнейших вещей для победы над россией Виктор Ющенко выделяет всего две. И одна из них, что неудивительно, помощь зарубежных партнеров.

Помимо этого "Телеграф" писал, какой важнейший секрет в войне с россией имеет Украина. Третий украинский президент весьма обоснованно прокомментировал свою четкую позицию.