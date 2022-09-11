Официально РБ не признавала Крымский полуостров территорией россии

Беларусь, тема которой вновь в последнее время стала более актуальной для украинцев, в очередной раз подтвердила свою приверженность кремлевскому правительству. На этот раз — заключив соглашение о сотрудничестве с оккупированным Севастополем. Документы были подписаны представителями горисполкома Минска.

Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание "Зеркало", передает "Телеграф". Заключение соглашение прошло между белорусским чиновником Владимиром Кухаревым и гауляйтером Севастополя михаилом развожаевым.

Наиболее интересным является то, что по факту Беларусь так и не признала Крым российской территорией. Диктатор александр лукашенко не единожды делал всяческие намеки на это, но в открытую признать "права" россии на аннексированный полуостров так и не решился.

Впрочем, нынешний подписанный документ является одним из шагом к подобной политике. Оккупационные "власти" Севастополя уже назвали заключение соглашения "историческим моментом". Также развожаев заявил, что переговоры о таком решении они вели уже длительное время.

Кухарев и развожаев

Подписанный документ предполагает, что Минск и Севастополь укрепят отношения в гуманитарном и экспортном плане, а также улучшат сотрудничество насчет молодежной политики, образования и культуры.

Интересно, что в Беларуси этот момент фактически обошли стороной: в информпространстве об этом совсем немного информации. Зато в оккупированном Крыму событие признают едва ли не самым важным за последнее время.

Впрочем, ничего более важного, чем "бавовна", организованная украинскими военными на Крымском полуострове, наверняка быть не может.

Разве что если речь не идет о полной деоккупации Крыма, которая, по мнению американского генерала, обязательно наступит буквально в течении года.