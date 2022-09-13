ВСУ разбили силы рф, предназначенные для войны с НАТО — британская разведка

В наступлении на Харьковщине была выведена важная часть армии россии

Части российских войск, принадлежавших к 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), подчиняющейся Западному военному округу (ЗВО), были выведены из Харьковской области в течение последней недели после начала наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в своем разведывательном докладе.

Британская разведка отмечает, что именно эти части были определены российской федерацией ключевыми для проведения контрударов в потенциальной войне с НАТО.

Сообщается, что именно 1-я гвардейская танковая армия понесла значительные потери еще на начальных этапах вторжения в Украину, и она не была полностью восстановлена до начала контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных российских армий, она выделена для обороны москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы россии, предназначенные для противодействия НАТО серьезно ослабли. Вероятно, россии понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", — говорится в сообщении разведки.

Отчет британской разведки

Как сообщал "Телеграф" ранее, за период наступления украинской армии российские захватчики потеряли техники более чем на 600 млн долларов.