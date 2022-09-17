россия не выдержит очередной удар ВСУ? Британские разведчики дают интересный прогноз

Украинские войска продолжают наступление

С начала наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были освобождены десятки населенных пунктов. Наступление до сих пор продолжается, но российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Для них очень важно удержаться именно там, ведь через эту территорию проходят маршруты для поставки вооружения. Однако есть ли у россиян силы удержаться там — сомнительный вопрос.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на разведку.

Они заявляют, что ВСУ продолжают наступление в Харьковской области, но россияне выстраивают линию обороны там, куда они были вынуждены отступить.

Именно между рекой Оскол и городом Сватово российские войска будут сопротивляться украинцам, чтобы сохранить один из важнейших маршрутов поставки своей армии, а прорыв этой линии может означать начало деоккупации Луганщины.

"российская федерация, вероятно, считает важным сохранением контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые россия все еще контролирует, из Белгородской области россии. Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных целей войны. Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию россии", — подчеркивают в британской разведке.

Британские аналитики отмечают, что выдержка российской армии под давлением ВСУ под вопросом.

"россия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, но непонятно, имеют ли российские передовые силы достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению", — считают они.

Отчет британской разведки

Как сообщал "Телеграф" ранее, ВСУ в Харьковской области разбили элитную часть армии россии, которая готовилась к потенциальной войне с НАТО.