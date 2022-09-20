Защита Харькова от обстрелов: Зеленский объяснил, в чем главная проблема

Украина надеется, что в ближайшее время вопрос усиления противовоздушной обороны страны будет решен

Прифронтовой Харьков, который регулярно страдает от российских обстрелов, не единожды обращался к властям с просьбой о помощи в виде новых систем ПВО. По словам президента Владимира Зеленского, этот вопрос является одним из самых приоритетных, но зависит далеко не от финансовых вложений. В первую очередь проблема состоит в отсутствии техники, которую можно приобрести здесь и сейчас.

Об этом лидер страны объяснил в эксклюзивном комментарии для "Украинской правды". Зеленский подчеркнул, что сейчас противовоздушную оборону в Харькове можно усилить лишь новыми комплексами. И если с другой военной техникой дело обстоит попроще, то имеющиеся в странах Запада системы ПВО они не спешат презентовать Украине.

При этом загвоздка далеко не в финансах, несмотря на высокую стоимость подобной техники — от полумиллиарда до двух миллиардов долларов. Украина готова вкладываться даже на столь серьезном уровне.

"Здесь вопрос стран-изготовителей, — говорит Зеленский. — Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие. Но вы же знаете, как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а лишь изготовить новые. Поэтому ждем".

Также Владимир Зеленский отметил, что более реальной на данный момент является получение помощи со стороны Израиля. Но в переговорах с этой страной имеются свои сложности, суть которых президент решил не уточнять.

Добавим, что от серьезных ударов по инфраструктуре страдает не только Харьков, но и Николаев. Очень часто выпускаемые по городу снаряды бывает сложно отследить, поэтому и разрушения являются столь большими. В Воздушных силах Украины назвали наиболее эффективный способ борьбы с такими обстрелами и, к сожалению, системы ПВО не являются панацеей.

Также "Телеграф" рассказывал, за счет чего общее состояние противовоздушной обороны Украины весьма улучшилось за почти семь месяцев полномасштабной войны с россией.