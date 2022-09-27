ВСУ уничтожили редкую бронемашину огнеметчиков россии: в чем ее важность

У захватчиков осталась только половина таких бронемашин

Вооруженные силы Украины продолжают тяжелую борьбу на фронте, уничтожая технику оккупантов одну за другой на десятки миллионов долларов. В этот раз в Харьковской области им удалось ликвидировать наиболее редкий образец российского вооружения. Это дорогостоящая бронированная машина для огнеметчиков (БМО-Т).

Фотографии и видео уничтоженной техники были опубликованы украинскими военными в Telegram-каналах и других социальных сетях. Они показали, как выглядит машина изнутри, и рассказали, что не видели таковой раньше.

В общей сложности, российская армия имеет до 10 таких тяжелых бронетранспортеров, то есть они чрезвычайно редки и ценны для россиян. Они созданы на базе танка Т-72 и предназначены для перевозки до 7 человек российских огнеметчиков и 30 штук ручных огнеметов типа реактивного пехотного огнемета "Шмель". Стоимость одного такого бронетранспортера для огнеметов составляет до 400 тысяч долларов.

Уничтоженная БМО-Т

С 24 февраля ВСУ сожгли уже пять единиц этого бронетранспортера, так что у россиян осталось только 50% от них всех. Одна из ликвидированных БМО-Т даже была выставлена на Крещатике в Киеве в конце августа, чтобы радовать глаза жителей города.

БМО-Т на главной улице Киева

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харьковской области россияне оставили после себя много взрывоопасного оружия — саперы уже обезвредили сотни мин по всей области.