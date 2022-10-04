Зеленский официально признал указы путина ничтожными

Президент признал, что все документы путина не несут никаких юридических последствий

Сразу после недавнего принятия решения об отказе проводить переговоры с российским диктатором, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, официально признал ничтожными указы президента российской федерации владимира путина по аннексии украинских регионов. Этот документ подтверждает суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы.

Об этом стало известно из указа № 687/2022 на сайте президента о ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что такое решение принять в результате нарушения россией действующих международных договоров Украины, в том числе Договора между Украиной и российской федерацией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, который не может быть нарушен, даже если обстоятельства изменятся коренным образом.

"Постановляю признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов Президента Российской Федерации", — говорится в указе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 30 сентября президент российской федерации владимир путин подписал с оккупационными властями четырех украинских регионов "договор о вхождении в состав россии". Диктатор заявил, что проживающие в этих регионах люди "становятся российскими гражданами навсегда".