Власти страны-агрессора сравнили эту ситуацию с Минскими соглашениями

На фоне недавнего подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа, согласно которому переговоры с нынешним президентом российской федерации владимиром путиным проводиться не будут, в россии решили оправдать такие действия украинской стороны. Как обычно, на этот раз в таком решении также виноваты страны Запада, которые манипулируют украинским правительством.

Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел россии мария захарова на брифинге. По ее словам, также Украина действовала во времена Минских договоренностей.

"Киев сам просил о переговорах в конце февраля, а потом сам и отказался — теперь же делает вид, что отказывает кому-то, запрещает... Это решение было принято по указанию Запада", — сообщила представитель МИД рф.

Она считает, что при Минских соглашениях киевские власти "притворялись, что выполняют, обманывали весь мир, а на самом деле закупались оружием и готовили нападение в течение 8 лет", — добавила захарова.

Выступление марии захаровой

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты расширила санкции — теперь приспешница кровавого диктатора мария захарова также появилась в перечне. Кроме того, еще около четырех десятков компаний и российских граждан теперь в "черном списке" США.

К тому же, спикер кремля дмитрий песков недавно заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. Тем не менее, цели так называемой "специальной операции" россия не будет менять.