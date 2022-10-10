Молчавший после взрыва на Крымском мосту медведев "проснулся" и снова угрожает Украине

экс-президент рф объяснил ракетную атаку на Украину

В понедельник, 10 октября, по многим городам Украины российские оккупанты нанесли множество ракетных ударов, из-за которых пострадали и погибли люди, а также были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Однако такой массированный обстрел может быть не последним.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности россии и бывший президент рф дмитрий медведев в своем Telegram-канале. По его словам, украинские власти постоянно представляют опасность для российской федерации, поэтому требуется полный демонтаж киевского "режима".

"Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу россии. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", — говорится в сообщении медведева.

Он отметил, что обстрел Украины 10 октября только "первый эпизод", но будут и другие. Была ли эта атака местью за удар по Крымскому мосту — медведев не рассказал.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент российской федерации владимир путин обвинил Украину в том, что ее обстреляли 10 октября. По его словам, украинские власти первые начали наносить удары по объектам критической инфраструктуре россии.