Полная изоляция рф близко? Дипломат объяснил, какой важный шаг готовит ООН и при чем здесь Китай

Поддержание ООН необходимого для Украины документа может стать началом конца режима путина в рф

Резолюция Генассамблеи ООН, которая должна осудить российскую аннексию новых территорий, способна положить начало конца путинской диктатуры в рф. По мнению экс-постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, происходящие сейчас процессы весьма схожи на ситуацию многолетней давности, что сложилась с режимом апартеида в ЮАР.

Как объяснил дипломат для OBOZREVATEL, серьезные экономические ограничения, полная мировая изоляция, а затем "демонтаж" режима и смена правительства — в свое время это позволило появиться в Африке нормальному государству, опирающемуся на демократию. Вполне вероятно, что россию в скором времени ожидает что-то похожее. По крайней мере, Ельченко на это искренне надеется.

"Сначала санкции, больше оружия Украине и тотальная изоляция рф вплоть до разрыва дипломатических отношений и вообще полной блокады этой страны, — говорит он. — А дальше, думаю, все завершится "демонтажем" той политической системы, которая сегодня существует в рф".

Не последнюю роль в этом может отыграть Китай, который после массовых обстрелов Украины 10 октября впервые "упрекнул" Кремль из-за ведения войны. Вполне вероятно, что на этот раз официальный Пекин может поддержать общее решение ООН, не удержавшись при голосовании за осуждение аннексии украинских территорий.

"Сама по себе резолюция не такая уже и сильная, но, тем не менее, мы надеемся, что она наберет больше 140 голосов. Рекордом стал 141 голос, когда 2 марта голосовалась похожая резолюция, — объясняет Владимир Ельченко. — Если в этот раз голосов будет больше, и будет еще и китайский, это засвидетельствует то, что россия подходит к полной изоляции".

Отметим, что открытое голосование за документ может произойти к концу нынешней недели — то есть до 16 октября. До этого числа западные союзники Украины, к слову, также проведут очередное заседание в формате "Рамштайн". Ранее "Телеграф" рассказывал, чего Украина может ожидать от этой встречи.