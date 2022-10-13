россию нужно победить: в Британии унизили путина и пообещали новое оружие Украине

По мнению министра обороны Великобритании, рф утратила статус сверхгосударства после вторжения в Украину

Западные союзники Украины продолжают поддерживать нашу страну новыми военными поставками, подчеркивая свою веру в нашу армию. Британский министр обороны Бен Уоллес и вовсе считает, что украинские военнослужащие намного более подготовленные, чем российские, несмотря на все бахвальство режима путина.

В своем последнем интервью для Evening Standart чиновник подчеркнул: международному обществу стоит стремиться к общей победой над россией. В первую очередь, чтобы показать кремлевскому диктатору — выиграть в войне, даже бросив на фронт миллионы людей, не получится.

По мнению Уоллеса, сейчас многие люди постоянно недооценивают Украину, при этом завышая ожидания насчет россии. Наблюдая же за подготовкой бойцов ВСУ, которую частично взяла на себя Великобритания, министр убедился: наши воины намного сильнее, чем россияне.

"Профессиональный офицерский корпус действительно очень зол полным отсутствием профессионализма руководства, из-за чего российские солдаты гибнут тысячами, — говорит Уоллес. — Если бы их армия имела хоть какую-то порядочность, эти генералы были бы отданы под военный суд и заключены под стражу за то, что они сделали со своими".

рф, по его словам, давно утратила статус сверхгосударства, в особенности после полномасштабного вторжения в Украину. А вот наши граждане же до сих пор демонстрируют огромное желание выкинуть оккупантов со своей земли, поэтому вряд ли стоит считать, что мы откажемся от подобной линии поведения. Чиновник подчеркнул: насколько большим будет успех нашей армии, зависит сугубо от украинцев. Но Западу не стоит прекращать помогать нашей стране, если мир в будущем для него важен.

Слова Бена Уоллеса не расходятся с действием. Так, по данным Reuters, накануне он пообещал передать Украине зенитные ракеты AMRAAM. Это снаряды класса "воздух-воздух", которые способны бить на среднюю дальность. Наша армия, вероятней всего, получит это оружие уже в ближайшие недели. В первую очередь такая поставка связана с массированными ракетными обстрелами мирных городов Украины, за что, считает Уоллес, россияне должны ответить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую поддержку Украине планировали оказать союзники по "Рамштайну".

Отдельно мы сообщали, какие именно страны уже объявили о дополнительных поставках оружия.