"Он построил карьеру нациста": почему россияне так ненавидят Сергея Стерненко

Украинский активист стал устоявшимся врагом россии

Мало кто не слышал об украинском активисте Сергее Стерненко. На сегодняшний день он является известным общественным деятелем, волонтером и блогером. На днях он стал одним из тех, кто вознаградит за известного террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, если того возьмут в плен. Впрочем, еще с 2014 года он противостоял пророссийским идеям и фигурировал в политических скандалах и обсуждениях. Будучи 19-летним студентом, Сергей начал упорно участвовать в массовых протестах и акциях. Уже через некоторое время за парнем начала выстраиваться толпа. Авторитет украинского блоггера все еще стремительно растет, но он пока не собирается идти в политику. По его словам, сейчас он сосредоточил свою деятельность на независимой журналистике.

Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, с чего все началось, чем Стерненко так портит настроение оккупантам и почему россияне мечтают посадить активиста за решетку.

Участие в Евромайдане

В волне событий 2014 года Сергей начинает проявлять свои ораторские способности и свободно нести свое мнение в массы. После первых маршей с участием Сергея его начали узнавать и приглашать на различные собрания. В подвальных помещениях Одессы с ним обсуждались шаги поддержки Евромайдана в Киеве. В тот момент, в столице проливалась первая кровь. Силовое крыло Евромайдана разделилось на Самооборону и Правый сектор.

Организация "Правого сектора" в Одессе

Вместе с другим активистом 5 февраля 2014 года Стерненко посодействовал созданию ячейки "Правого сектора" в Одессе. Первоначально организация имела всего 20 членов, где активист был заместителем. Никакого официального оформления не было.

"Правый сектор" стал одним из самых активных движений противостояния тогдашним властям. Участники также выступали за устранение "режима внутренней оккупации" и завершение украинской национальной революции. Сергей был не только организатором: он лично помогал людям в тот день, когда горел Дом профсоюзов и спас двух людей. Стерненко непосредственно участвовал в Евромайдане в Киеве и находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014 года.

Возвращение в родной город

Пророссийские митинги в Одессе

Если киевский Майдан утих в конце февраля, то в Одессе все только начиналось. В течение двух лет в городе активно действовало пророссийское подполье. По центру города ходили толпы, выкрикивавшие откровенно пророссийские изречения. На улицах было слышно: "Путин введи войска, Одесса — это Россия".

Антимайдановцы пытались захватить облгосадминистрацию. Им даже удалось ненадолго поднять российский флаг. Впрочем, силами Правого сектора и Самообороны удалось отбить здание. Организация во главе со Стерненко на тот момент насчитывала около ста человек. После Евромайдана украинцы знали, как действовать, как разбиться на группы, как строить баррикады. Им удалось удержать город.

Позже, по инициативе Стерненко, было сорвано около 20 концертов российских и украинских поп-звезд, которые поддержали оккупацию украинских территорий, выступали в Крыму или в оккупированном Донбассе. Россияне искренне не понимали его взглядов и считали неправильным националистом.

"Правосеки под его командованием срывали в Одессе концерты российских певцов. В том числе были и Ани Лорак, Светлана Лобода и Ирина Билык. При этом Стерненко не разгонял марши ЛГБТ-сообществ и феминистические акции", - пишут в российских медиа.

Также Стерненко добивался отстранения от работы преподавательницы по истории Елены Радзиховской. Она агрессивно высказывалась и призывала выучить русский язык.

С началом 2017 года, Стерненко покинул "Правый сектор" из-за того, что организация перестала развиваться.

Последствия активизма: уголовные дела и покушения на убийство

Во время борьбы за Летний театр в Одессе, на месте которого хотели незаконно построить ТЦ, Сергей Стерненко был задержан. Ему вынесли подозрение в нанесении физических повреждений начальнику одесской полиции Головину. В СИЗО активист провел три дня. Он был выпущен под залог в 600 000 гривен, которые внес бывший глава Одесской ОГА и министр здравоохранения Максим Степанов.

После этих событий на Стерненко было возбуждено очередное уголовное дело о крышевании наркоторговли. В ответ Стерненко заявил, что дело сфабриковано. У общественного деятеля стало создаваться впечатление, что одесская полиция устроила охоту на активистов.

Глава одесской ячейки Народного Движения Михаил Кузаконь считает, что представители полиции принимали участие не только в уголовном преследовании, но и в организации покушений на Стерненко и других одесских активистов.

В интервью изданию "Новинарня" активист рассказывал, что после акции в летнем саду ему стали поступать угрозы. А уже с 7 февраля 2018 на него впервые напали — неизвестные избили битой у подъезда. Таким образом, за 4 месяца Стерненко пережил три заказных нападения в Одессе.

После первого нападения до сих пор не удалось никого задержать. Более того, Стерненко даже не определил личность, которая была исполнителем. Во время второго — активисту удалось лично задержать стрелявшего ему в затылок мужчину.

Третий инцидент стал самым скандальным в истории общественного деятеля. Поздно вечером 24 мая 2018, когда Стерненко со своей девушкой возвращался домой, на него напали двое мужчин. После совершенных на него нападений, Сергей уже имел при себе оружие для обороны. В результате самозащиты он ранил 30-летнего Александра Исайкула, а другой мужчина Иван Кузнецов погиб на месте.

Впрочем, версии следствия, нападающих и самого Стерненко существенно отличаются. Когда Александра Исайкула задержали и допрашивали, он отрицал всю свою вину, подчеркивая, что Стерненко первым совершил нападение. Свидетельства мужчины на разных допросах различались.

Следствие же считает, что Исайкул и Кузнецов не были случайными прохожими, на которых напал Стерненко (такой тезис время от времени озвучивали оппоненты активиста), а действительно ждали и согласованно напали на него. Впрочем, Исайкула так и не осудили, что больше он получил государственную охрану, а позже сбежал из страны.

Различные пророссийские деятели требовали довести дело до конца и посадить активиста за решетку.

"В судьбе нациста были и особо тяжкие преступления. В мае 2018-го Стерненко поссорился на улице с двумя безоружными мужчинами, а затем наносил им ножевые удары. Один из них скончался на месте, а второй после реабилитации в больнице переехал в другую страну. Интересно, что тело погибшего обнаружили в 100 метрах от места схватки — Стерненко гнался за ним, а впоследствии убил." — обвиняют в умышленном преступлении кремлевские пропагандисты.

В преступных действиях Стерненко винят также многие пророссийские деятели. В частности, политики времен Виктора Януковича, Илья Кива, Анатолий Шарий и Вадим Рабинович. На защиту активиста высказывались бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, члены инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Сам Стерненко даже провел собственное расследование, где объявил доказательства и собственные суждения по поводу заказчика убийства. Сергей уверяет, что все произошло в условиях самозащиты. Это подтвердила и эксперт комиссионной экспертизы. В суде по делу активиста Елена Слюсаренко также отметила, что погибший потерял сознание в первые секунды и не мог пробежать 99 метров.

В 2021 году одесский суд открывал дело, где обвинял Стерненко в похищении одесского депутата. Еще за 6 лет до этого, Сергей Щербич заявил о похищении неизвестными, требовавшими от него отказаться от мандата.

Щербич был членом пророссийской партии "Родина", лидер которой Игорь Марков с 2014 года находится за пределами Украины и периодически появляется на российском телевидении.

По версии обвинения, в салоне автомобиля его избивали люди в масках, а лично Стерненко стрелял в него из травматического пистолета. Затем его привезли в неизвестное ему место, где продолжили избивать, угрожать и пытать плоскогубцами.

По причине неявки потерпевшего дело рассматривали очень долго. За это время истек срок давности по статье обвинения. И только 23 февраля 2021 года суд наконец объявил приговор по следующим статьям: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Сергея Стерненко приговорили к трем годам заключения с одним годом испытательного срока.

Митинги в поддержку Стерненко

Стерненко считает дело против себя сфабрикованным, а также политически мотивированным. По мнению активиста, тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов оказывали давление на следствие. Он отмечал, что его поклонники не будут молчать.

"Случилось то, чего мы боялись полгода. Потому что Сергей не на свободе, — радуются пророссийские силы", — заявил адвокат Стерненко Маси Найем во время акции у Офиса президента в день приговора.

В мае 2021 года апелляционный суд Одессы смягчил приговор активисту. Вместо содержания в СИЗО он находился под круглосуточным домашним арестом.

Начало полномасштабного вторжения России

Сразу после 24 февраля 2022 года Сергей Стерненко вступил в ряды ТРО и начал защищать Украину. А потом сосредоточился на волонтерской деятельности. Он начал проводить собрания по обеспечению военных подразделений, уничтожающих российских захватчиков.

Только на конец сентября Сергею удалось собрать почти 55 млн гривен. Как отметил активист, из общей суммы, 1 281 000 грн – это его личные средства и доля от продажи его мерча. Поскольку Стерненко принимал участие в боевых действиях в первый месяц российского вторжения, он ориентируется в основных потребностях войска. Также он активно общается с кадровыми военными. В интервью каналу LB live он отметил, что, не считая множества специфических необходимостей, у армии две глобальные проблемы — это нехватка транспорта и беспилотных летательных аппаратов. Это то, что 100% спасает жизнь наших ребят.

"Это серьезное усиление для нашей армии, и оно было бы невозможно без вас. Спасибо, друзья! С такими замечательными людьми мы просто обязаны победить!" — добавил Стерненко в итоговую отчетность своей волонтерской деятельности.

Уже 10 октября 2022 года Сергей Стерненко побил рекорды своего волонтерского собрания. Вместе с волонтером и шоуменом Сергеем Притулой, активисту удалось собрать 352 миллиона гривен за сутки. Денежные средства будут использованы на закупку 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Поскольку удалось собрать гораздо больше, чем планировалось, остальные деньги также пойдут на уничтожение российских оккупантов.

Создание активного политического контента в социальных сетях

Оккупантам никогда не нравилась упорная борьба Сергея за правду, распространение украинского контента и поощрение украинцев защищать национальную идентичность. Сергей Стерненко является популярным видеоблогером. Его канал на YouTube насчитывает около 1,3 млн подписчиков. Видеоконтент, который создает Стерненко, имеет субтитры на разных языках. В своих видео активист рассказывает о самых актуальных новостях Украины и остро высмеивает украинских предателей, неудачи оккупантов, российскую пропаганду или бездействие отдельных политических деятелей.

В ответ активисту россияне записывают видео реакции и, по их мнению, достойный отпор. Стерненко не теряет юмора, называя своих недругов фанатами, которые не могут и дня прожить без мысли о нем.

Несмотря на свой растущий авторитет, Сергей говорит, что пока не планирует присоединяться к политическим партиям, становиться депутатом или кем-то еще на выборных должностях. Его основной целью сейчас является помощь украинской армии, чтобы уничтожать россиян, в чем его поддерживает много украинцев.