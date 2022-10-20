Кто кому Абрамович. Против олигарха путина ввели отложенные санкции: какие причины

Кроме новых фамилий, в санкционном списке всплыло несколько необычных моментов.

В четверг, 20 октября, Украина ввела новый санкционный пакет против россии, ее граждан и организаций, а также стран, поддерживающих агрессию рф. Всего в список ограничений, обнародованном соответствующим указом президента Украины, попало 3781 лицо, 2407 из них — физические лица. Среди них фигурируют такие фамилии "друзей путина", как Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Владимир Лисин, Роман Абрамович и т.д.

Интересно, что в приложении с уточнениями о мерах влияния против олигархов россии, поддерживающих войну кремля против Украины, впервые появился Александр Иванишвили — брат грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии и фактического теневого правителя Грузии. Против него санкции вводятся на 10 лет (всего в отношении А.Иванишвили применяются 13 ограничений).

Кроме того, под строгие санкции попали Кетеван Хараидзе – жена Александра Иванишвили; Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили; а также Тате Мамацашвили – племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.

Что же касается Абрамовича, то, как оказалось, он особенный, ведь жесткие санкции против него вводятся с необычным примечанием: "Персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры (санкции), предусмотренные позицией 146, применяются после завершения процедуры обмена пленными и телами погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины ".

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что в отношении одного лица из перечня санкции отсрочат на определенный промежуток времени. "Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности по письму одного из наших ведомств", — уточнял секретарь СНБО.

Как известно, Абрамович активно участвует в переговорах по обмену пленными между Украиной и рф.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа" о российском олигархе Абрамовиче, который дважды посещал Киев, отмечал следующее: "Насколько мне известно, он входит в российскую группу переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве, формат его встречи я не готов обсуждать".

Ранее в интервью Гордону советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович признавался, что Абрамовича со своей стороны "очень хвалят наши переговорщики".

"Сказали, что он сыграл реально выдающуюся роль в переговорах", – сообщал Арестович.

Он также объяснял, как "человек путина" мог оказаться полезным в переговорах и сыграть для Украины "определенную роль": "Он "человек путина", давно живущий в Великобритании и имеющий персональный интерес удачно договориться".

Ранее "Телеграф" писал, что Абрамович, якобы выступающий переговорщиком между Киевом и москвой, пытается отменить санкции ЕС против себя. Для этого юристы бизнесмена используют письмо украинского нардепа, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Также сообщалось, по данным расследователей Bellingcat, Абрамовича и трех членов украинской делегации, присутствовавших на российско-украинских переговорах в начале марта, якобы пытались отравить.