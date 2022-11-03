"Прежде чем зарезать, надо откормить": Фейгин пояснил, для чего путин бережет шойгу

По словам Фейгина, в кремле не доверяют шойгу и используют его для своей выгоды

Российский правозащитник и известный видеоблогер Марк Фейгин, который ранее высказался о вероятных сценариях смены власти в рф, пояснил роль министра обороны сергея шойгу для путина. По его словам, сейчас глава российского минобороны на заклании.

Такое мнение Фейгин высказал в интервью на Youtube-канале "Орестократия". По словам правозащитника, в данное время российский министр обороны находится в опале, а путин не доверит ему никакого масштабного проекта.

Фейгин отметил, что дальнейшая судьба шойгу зависит от ситуации и решений, выгодных путину. Это может быть отставка, открытая опала или некий домашний арест. Пока что, считает правозащитник, путин бережет шойгу, чтобы повесить на него всех собак. К примеру, отставка главы минобороны рф возможна в случае деоккупации Херсона.

"Если Херсон потеряют, кого надо снимать? Ну, снимут одного-двух. Но надо снимать шойгу. В противном случае, а как тогда, это значит уже твоя вина (путина. – Ред.)? Вы же мобилизовались, переориентировались, маневрировались после поражения в харьковской операции. Вы даже мобилизацию провели. Что же это не помогает? Моральный удар невероятный", — размышляет Фейгин.

Сейчас же, по его мнению, шойгу — на заклании.

"Знаете, как на Кавказе говорят: прежде чем зарезать, надо откормить. Его (шойгу. — Ред.) надо еще докормить всеми этими проблемами, чтобы потом их было проще на него повесить", — добавил Фейгин.

Стоит учесть, что и подходящей кандидатуры на замену шойгу нет, тот же кадыров или золотов ничем не лучше, а то и хуже для российского руководства.

Информация о том, что под российским министром обороны шойгу зашаталось кресло, ранее появлялась в медиа. Как писал "Телеграф", даже называлось имя возможного преемника — ставленника кадырова. И не удивительно, ведь после успехов ВСУ на харьковском и херсонском направлениях публично критиковать минобороны начал и сам путин. По мнению многих аналитиков, включая Фейгина, так он пытается переложить ответственность за поражения на шойгу.