Укр

"Прежде чем зарезать, надо откормить": Фейгин пояснил, для чего путин бережет шойгу

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фейгин считает, что сейчас шойгу пребывает на таком себе заклании Новость обновлена 03 ноября 2022, 22:45
Фейгин считает, что сейчас шойгу пребывает на таком себе заклании. Фото скриншот Youtube

По словам Фейгина, в кремле не доверяют шойгу и используют его для своей выгоды

Российский правозащитник и известный видеоблогер Марк Фейгин, который ранее высказался о вероятных сценариях смены власти в рф, пояснил роль министра обороны сергея шойгу для путина. По его словам, сейчас глава российского минобороны на заклании.

Такое мнение Фейгин высказал в интервью на Youtube-канале "Орестократия". По словам правозащитника, в данное время российский министр обороны находится в опале, а путин не доверит ему никакого масштабного проекта.

Фейгин отметил, что дальнейшая судьба шойгу зависит от ситуации и решений, выгодных путину. Это может быть отставка, открытая опала или некий домашний арест. Пока что, считает правозащитник, путин бережет шойгу, чтобы повесить на него всех собак. К примеру, отставка главы минобороны рф возможна в случае деоккупации Херсона.

"Если Херсон потеряют, кого надо снимать? Ну, снимут одного-двух. Но надо снимать шойгу. В противном случае, а как тогда, это значит уже твоя вина (путина. – Ред.)? Вы же мобилизовались, переориентировались, маневрировались после поражения в харьковской операции. Вы даже мобилизацию провели. Что же это не помогает? Моральный удар невероятный", — размышляет Фейгин.

Сейчас же, по его мнению, шойгу — на заклании.

"Знаете, как на Кавказе говорят: прежде чем зарезать, надо откормить. Его (шойгу. — Ред.) надо еще докормить всеми этими проблемами, чтобы потом их было проще на него повесить", — добавил Фейгин.

Стоит учесть, что и подходящей кандидатуры на замену шойгу нет, тот же кадыров или золотов ничем не лучше, а то и хуже для российского руководства.

Информация о том, что под российским министром обороны шойгу зашаталось кресло, ранее появлялась в медиа. Как писал "Телеграф", даже называлось имя возможного преемника — ставленника кадырова. И не удивительно, ведь после успехов ВСУ на харьковском и херсонском направлениях публично критиковать минобороны начал и сам путин. По мнению многих аналитиков, включая Фейгина, так он пытается переложить ответственность за поражения на шойгу.

Теги:
#Сергей Шойгу #Владимир Путин #Марк Фейгин