"Перш ніж зарізати, треба відгодувати": Фейгін пояснив, для чого путін береже шойгу

За словами Фейгіна, у кремлі не довіряють шойгу і використовують його для своєї вигоди

Російський правозахисник і відомий відеоблогер Марк Фейгін, який раніше висловився про можливі сценарії зміни влади в рф, пояснив роль міністра оборони сергія шойгу для путіна. За його словами, зараз голова російського міноборони на закланні.

Таку думку Фейгін висловив в інтерв’ю на Youtube-каналі "Орестократія". За словами правозахисника, наразі російський міністр оборони перебуває в опалі, а путін не довірить йому жодного масштабного проєкту.

Фейгін зазначив, що подальша доля шойгу залежить від ситуації та рішень, вигідних путіну. Це може бути відставка, відкрита опала або якийсь домашній арешт. Поки що, вважає правозахисник, путін береже шойгу, щоби повісити на нього всіх собак. Наприклад, відставка глави міноборони рф можлива у разі деокупації Херсона.

"Якщо Херсон втратять, кого треба знімати? Ну, знімуть одного-двох. Але треба знімати шойгу. В іншому випадку, а як тоді, це означає вже твоя вина (путіна. – Ред.)? Ви ж мобілізувалися, переорієнтувалися, маневрувалися після поразки у харківській операції. Ви навіть мобілізацію провели. Що ж це не допомагає? Моральний удар неймовірний", — розмірковує Фейгін.

Зараз же, на його думку, шойгу на закланні.

"Знаєте, як на Кавказі кажуть: перш ніж зарізати, треба відгодувати. Його (шойгу. — Ред.) треба ще догодувати всіма цими проблемами, щоб потім їх було простіше на нього повісити", — додав Фейгін.

Варто врахувати, що і відповідної кандидатури на заміну шойгу немає, той же кадиров чи золотів нічим не кращий, а то й гірший для російського керівництва.

Інформація про те, що під російським міністром оборони шойгу захиталося крісло, раніше з’являлася медіа. Як писав "Телеграф", навіть називалося ім’я можливого наступника — ставленика кадирова. І не дивно, адже після успіхів ЗСУ на харківському та херсонському напрямах публічно критикувати міноборони почав і сам путін. На думку багатьох аналітиків, включаючи Фейгіна, так він намагається перекласти відповідальність за поразки на шойгу.