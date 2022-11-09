Ходжес рассказал о последствиях применения россией ядерного оружия: в дело вступят США

Для россии такие действия не обернутся положительным результатом

На фоне постоянных угроз россии ядерным оружием, лидеры стран мира предупреждают рф о том, почему такой удар наносить не следует. Если же россия все-таки применит оружие массового поражения против Украины, последствия для страны-агрессора будут катастрофическими.

Об этом рассказал бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес в интервью "24 каналу". По его словам, для россии последствия этого шага точно не будут положительными.

"Их (положительных последствий — ред.) будет ноль, если россияне отважатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", — отметил Ходжес.

Он также отметил, что кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют. Ходжес рассказал, что у россии нет друзей. Возможно, что осталась только КНДР, но союзников, одобривших применение ядерного оружия точно нет.

"Как только ее используют – все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", – подчеркнул генерал США.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США уже не первый раз высказываются о последствиях применения россией ядерного оружия в войне против Украины. Они объяснили, для чего разносится фейк о "грязной бомбе".