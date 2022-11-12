Отношение к путину в россии сильно меняется: Подоляк рассказал, кто недоволен

В россии путин стремительно теряет авторитет на разных уровнях

Российский диктатор владимир путин уже сейчас не желает покидать границы своей страны. Но и внутри государства его подстерегают отграничение и десакрализация. россия перестает выступать как глобальный игрок, а обычные граждане начинают ощущать войну.

Как отметил, советник главы ОП Михаил Подоляк, в россию пришло понимание того, что их страна проигрывает войну в военном смысле, они теряют партнеров, а армия и ВПК слабы. Люди чувствуют не только снижение уровня жизни, но и то, что в россии нет безопасных вариантов существования. Нет даже безопасности, о которой столько говорило российское руководство, не говоря уже об уровне жизни или свободе.

От путина хотят дистанцироваться представители элиты — они не хотят быть причастны к тому за что "потом будет предложено отвечать самому путину". Кроме того, их интересуют уже послевоенные времена. Подоляк утверждает, что они уже ищут себе нишу в послевоенной россии, например, думают, кто какую позицию займет. Он сравнил ситуацию с концом второй мировой, когда были договоренности между Далласом и частью окружения Гитлера.

Подоляк отметил, что еще есть время, когда путин будет сам принимать решение, когда он сможет диктовать формат поведения, но этот период будет непродолжительным. "Уже идет тотальная десакрализация путина как ключевого исторического персонажа для россии", — резюмирует советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поисками пути для послевоенной россии занята и оппозиция в эмиграции, не обращающая внимания на поиски путей прекращения войны. Это играет на руку путину. Партнеры Украины считают, что возможны открытия "окна переговоров " для Украины и россии уже в ближайшее время.