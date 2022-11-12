Рус

Ставлення до путіна в росії дуже змінюється: Подоляк розповів, хто незадоволений

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Михайло Подоляк Новина оновлена 12 листопада 2022, 09:23
Михайло Подоляк. Фото fakty.com.ua

У росії путін стрімко втрачає авторитет на різних рівнях

Російський диктатор володимир путін вже зараз не бажає лишати кордони своєї країни. Але і в середині держави на нього чатують відмежування та десакралізація. росія перестає виступати як глобальний гравець, а звичайні громадяни починають відчувати війну.

Як відзначив, радник голови ОП Михайло Подоляк, в росію прийшло розуміння того, що їхня країна програє війну в воєнному сенсі, вони втрачають партнерів, а армія і ВПК слабкі. Люди відчувають не тільки зниження рівня життя, а й те, що в росії немає безпечних варіантів для існування. Немає навіть безпеки, про яку стільки говорило російське керівництво, не кажучи вже про рівень життя чи свободи.

Від путіна хочуть дистанціюватися представники еліти — вони не хочуть бути дотичними до того за що "потім буде запропоновано відповідати самому путіну". Окрім того, їх цікавлять вже післявоєнні часи. Подоляк стверджує, що вони вже шукають собі нішу в післявоєнній росії, наприклад, думають хто яку позицію займе. Він порівняв ситуацію з кінцем другої світової, коли були домовленості між Далласом та частиною оточення Гітлера.

Подоляк відзначив, що ще є певний час, коли путін буде сам приймати рішення, коли він зможе диктувати формат поведінки, але цей період буде нетривалим. "Вже йде тотальна десакралізація путіна як ключового історичного персонажа для росії", — резюмує радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пошуками шляху для повоєнної росії зайнята і опозиція в еміграції, яка не звертає уваги на пошуки шляхів припинення війни. Це грає на руку путіну. Партнери України водночас вважають, що можливі відкриття "вікна переговорів" для України та росії вже найближчим часом.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Михайло Подоляк