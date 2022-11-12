Ставлення до путіна в росії дуже змінюється: Подоляк розповів, хто незадоволений

У росії путін стрімко втрачає авторитет на різних рівнях

Російський диктатор володимир путін вже зараз не бажає лишати кордони своєї країни. Але і в середині держави на нього чатують відмежування та десакралізація. росія перестає виступати як глобальний гравець, а звичайні громадяни починають відчувати війну.

Як відзначив, радник голови ОП Михайло Подоляк, в росію прийшло розуміння того, що їхня країна програє війну в воєнному сенсі, вони втрачають партнерів, а армія і ВПК слабкі. Люди відчувають не тільки зниження рівня життя, а й те, що в росії немає безпечних варіантів для існування. Немає навіть безпеки, про яку стільки говорило російське керівництво, не кажучи вже про рівень життя чи свободи.

Від путіна хочуть дистанціюватися представники еліти — вони не хочуть бути дотичними до того за що "потім буде запропоновано відповідати самому путіну". Окрім того, їх цікавлять вже післявоєнні часи. Подоляк стверджує, що вони вже шукають собі нішу в післявоєнній росії, наприклад, думають хто яку позицію займе. Він порівняв ситуацію з кінцем другої світової, коли були домовленості між Далласом та частиною оточення Гітлера.

Подоляк відзначив, що ще є певний час, коли путін буде сам приймати рішення, коли він зможе диктувати формат поведінки, але цей період буде нетривалим. "Вже йде тотальна десакралізація путіна як ключового історичного персонажа для росії", — резюмує радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пошуками шляху для повоєнної росії зайнята і опозиція в еміграції, яка не звертає уваги на пошуки шляхів припинення війни. Це грає на руку путіну. Партнери України водночас вважають, що можливі відкриття "вікна переговорів" для України та росії вже найближчим часом.