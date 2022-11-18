Зеленский ввел в Ставку главнокомандующего двух новых людей

Президент прислушался к предложениям Совета нацбезопасности и обороны

Ставка Верховного Главнокомандующего Украины, являющаяся одним из важнейших органов военного руководства страны, слегка видоизменила свой состав. Теперь ее членами являются сразу 23 человека, включая президента Владимира Зеленского. Отметим, что последнее собрание Ставки (еще в старом формате) происходило после падения ракет на территории Польши.

Как передает "Телеграф", согласно свежему президентскому указу №790/2022 новыми представителями собрания теперь есть глава Мининфраструктуры Александр Кубраков и замглавы ОП Роман Машовец. Подобное решение, как отмечается в документе, Зеленскому предложили члены СНБО.

Указ о пополнении состава Ставки появился на официальном ресурсе Президента Украины еще в четверг, 17 ноября. Он вступил в действие с момента его публикации.

На данный момент, после расширения, Ставка состоит из 23 людей. Ее главой является Зеленский, координатором — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Также в Ставку входят глава ГУР Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и другие не менее важные политические фигуры украинского правительства.

Полный состав Ставки (до введения еще двоих людей)

Отметим, что среди прочих вопросов, ранее обсуждавшихся на Ставке, была подготовка украинской армии к зимнему периоду. К чему пришли представители собрания, можно подробно узнать в материале "Телеграфа".