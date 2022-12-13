Шантаж Орбана не прошел? Венгрия могла согласиться поддержать финпомощь Украине

Евросоюз готовится к следующей попытки голосования через несколько дней

Венрия, блокировавшая решение Европейского Союза о выделении Украине макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро, может согласиться отдать свой голос "за". Вероятней всего, это случится уже в ближайший четверг, 15 декабря — во время очередного заседания лидеров ЕС в Брюсселе.

Информацию подает немецкое издание Zeit, ссылаясь на заявление представителя чешского правительства. Сообщается, будто бы послы стран-членов Евросоюза уже согласовали все компромиссные нюансы данной темы и предварительно договорились не мешать выделению подобной финансовой помощи Киеву.

Как известно, ранее этот вопрос уже выносился на голосование. Единственный голос против, который и заблокировал Украине передачу очередного финансового вливания в бюджет, принадлежал Венгрии. Вслед за этим сразу несколько стран заявили о настоящем шантаже со стороны венгерского премьера Виктора Орбана. К слову, он нередко высказывал неоднозначные тезисы, будучи весьма пророссийской личностью.

Однако сейчас компромисс найден, что, как обещают политики, будет видно на голосовании в четверг.

Вполне вероятно, что Венгрия также снимет свое вето с минимального корпоративного налога, за который так надеялись раньше проголосовать представители Евросоюза. На какие именно уступки пришлось идти другим странам, не уточняется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не обошлось без негативного влияния Венгрии и на подготовку очередного пакета санкций против россии. Официальный Будапешт традиционно выступает против подобного решения, создавая дополнительные трудности другим политикам.