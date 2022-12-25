Очередные "голуби мира": в Турции снова заговорили о переговорах с россией

Турецкие чиновники не видят предпосылок для завершения боевых действий в Украине в ближайшее время

В Турции в очередной раз заговорили о необходимости урегулировать войну в Украине посредством мирных переговоров. Такое заявление сделал глава Министерства обороны страны Хулуси Акар. За последние несколько недель это уже очередная попытка иностранных политиков побудить Москву начать диалог для прекращения кровопролития.

Больше деталей сообщает Al Jazeera. По словам Акара, Турция постоянно выступает за поиск вариантов окончания войны исключительно по дипломатическому пути. При этом он отметил, что на этом этапе никакие старания чиновников не оправдывают себя.

"Не будет неправильным сказать, что, несмотря на все наши старания и призывы к прекращению огня, эта война, скорее всего, продолжится и в 2023 году", — подчеркнул турецкий министр.

По мнению Хулуси Акара, Украина и рф должны начать переговоры, чтобы наконец договориться о прекращении огня. Сначала оно должно быть "гуманитарным", а позже — полным. За этим должен последовать полноценный диалог о возвращении мира в регион. Акар подчеркнул, что Турция призывает воюющие страны именно к такому варианту развития событий.

Отметим, что более недели назад о возможных переговорах между рф и Украиной вспоминал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А вот в Европе не столь оптимистично настроены в отношении завершения войны дипломатическим путем. По крайней мере, настоящих предпосылок для этого генсек ООН Антониу Гуттериш не видит. По его словам, более вероятна новая эскалация.

В россии же при упоминании о переговорах постоянно апеллируют к "присоединению новых регионов" и призывают Киев "принять новую действительность". Такая позиция не адекватна с точки зрения Киева.