Опять переговоры: Шольц выступил с обращением к путину

В Германии стремятся к сохранению украинской территориальной целостности

Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц, часто настаивавший на проведении переговоров между Украиной и россией, обратился к президенту российской федерации владимиру путину с призывом прекратить войну. Кроме того, он объяснил, что для этого с диктатором россии нужно будет разговаривать.

Об этом сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на заявление Шольца. Как отмечается, канцлер заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом россии путиным о прекращении захватнической войны против Украины. К тому же он отметил, что цель Германии состоит в том, "чтобы россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность".

"Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом… путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: путин, закончи эту войну", — заявил немецкий канцлер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в отчете немецкого правительства обнародовали свою версию того, о чем Шольц и путин разговаривали по телефону.