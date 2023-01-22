"Леопарды" для Украины: стало известно, сколько танков Берлин сможет отдать Украине

В общей сложности у официального Берлина есть более 300 таких танков, но далеко не все они исправны.

Несмотря на отсутствие консенсуса среди европейских партнеров по предоставлению Украине танков Leopard 2, этот вопрос продолжает активно обсуждаться. В частности, на мероприятии, где уже посчитали общее количество такой техники у Германии, по которой пока поставок у Киева и нет. На вооружении Бундестага находится 312 таких танков, среди которых почти треть непригодны для использования. Однако 19 танков конкретной модификации могут ожидать отправки в Украину.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники. Как известно, немецкий министр обороны Борис Писториус прорабатывает вопрос о наличии необходимого вооружения, чтобы не затягивать поставки после принятия положительного политического решения в этом вопросе.

Всего Германия имеет 312 "Леопардов" разных модификаций. На сегодняшний день, 99 из них находятся на техобслуживании или в ремонте. Еще один из танков должен быть утилизирован.

"В результате в списке на вкладке "Инвентарь войск" есть 212 моделей Leopard 2. Среди них разные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7В, являющиеся самой современной версией системы вооружения", — пишут журналисты.

Кстати, последних у немцев немало — 53 единицы. Но не на них может рассчитывать Украина. Скорее всего, в случае принятия положительного решения, Киев получит от Берлина 19 единиц Leopard 2A5. Они чаще всего используются только во время учений, при чем обычно выступают в качестве "чужих танков". В целом же их боевые характеристики, считают военные, оставляют желать лучшего.

Напомним, что, несмотря на отсутствие согласия на Западе относительно передачи Украине "Леопардов", наши защитники уже проходят за рубежом обучение по освоению этого вида техники.

Также "Телеграф" рассказывал, какую еще тяжелую технику могут получить ВСУ.