кремлю следует опасаться: Буданов сделал пугающее для россиян заявление

Проблемы будут продолжаться, пока Россия не заберет свои руки от Украины и ее территорий

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что борьба с оккупантами продолжается на всех уровнях, включая территорию самой рф. Он подтвердил, что в россии есть достаточное количество "украинских агентов", которые создают дополнительные проблемы для властей и армии. Постоянная коллаборационистская работа внутри федерации, как и подготовка к масштабному наступлению, помогает Украине приблизить победу.

Такие нюансы Буданов раскрыл в интервью The Washington Post. При этом он не подтвердил, что украинские спецслужбы имеют какое-либо отношение к ударам по стратегическим бомбардировщикам на аэродромах рф. Как известно, именно эти самолеты российские оккупанты использовали для ударов по мирным городам и селам.

По словам главного разведчика, сейчас у россиян развеяно большинство иллюзий безопасности.

"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не восстановится территориальная целостность Украины, внутри россии будут проблемы", — предупреждает Кирилл Буданов.

Также он отметил, что внутри Кремля могут находиться коллаборационисты, что принесет свои дополнительные плоды в российско-украинской войне.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", — отметил Буданов.

Отметим, что это уже не первый "анонс" от Буданова, в котором он откровенно предупреждает российских оккупантов о неприятных сюрпризах в тылу. Ранее он об этом говорил в интервью западным медиа, где также рассказывал в целом о будущем россии, болезнях путина и снабжении оружия от Запада.

Кроме этого "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов в целом думает о перспективах дальнейшего развития войны.