Четкий сигнал путину: сразу три страны НАТО могут провести маневры у границ Украины

Такой шаг мог быть сигналом не только для россии

Страны НАТО — США, Германия и Польша могут ответить на угрозу с востока со стороны россии проведя совместные военные маневры в Польше. Такой вариант рассматривается.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, сообщает DW. Дополнительные подробности об типе и характере учений не приводятся.

Писториус сказал, что военные маневры в стране, которая граничит с Украиной, были бы четким сигналом как другим странам НАТО, так и российскому главе владимиру путину. Министр заявил, что Альянс не настолько слаб, как ранее был уверен путин и организация усилилась и сплотилась в сравнении с предыдущим годом.

Видеть как Германия, являющаяся самым важным членом НАТО и как важный партнер в лице США по другую сторону Атлантики выполняют свои оборонные обязательства важно для стран Восточной Европы, среди которых Польша, страны Балтии, Словакия и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина хоть пока и не вступает в НАТО, но может подписать договор о сближении. Предварительно, такой шаг предложили крупнейшие европейские члены организации — Германия, Франция, Британия. Членство Украины в НАТО может рассматриваться после окончания войны, считает новый чешский лидер Петр Павел. Он также акцентировал на том, что НАТО никогда не угрожала россии.