россию оригинально подталкивают к переговорам: что НАТО предложило Украине

Страны НАТО усиленной поддержкой Украины намекают россии, что она не одержит победу и нужно возобновлять переговоры

Несмотря на то, что Украину пока не готовы взять в НАТО, члены Альянса предложили Киеву подписать договор о сближении. Это расширит доступ к западному вооружению и обязует Украину к выполнению кое-какого условия.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на иностранных источников. За подписание такого договора выступили три страны — Великобритания, Германия и Франция.

Соглашение не будет означать вступление Украины в НАТО. Но перед Киевом стоит важное условие — возобновить мирные переговоры с россией. Впервые такое предложение выдвинул премьер-министр Великобритании Риши Сунак, после чего его поддержали коллеги из правительств Франции и Германии. Сообщается, что страны сомневаются в том, что Украина сможет военным путем освободить свои территории, а поддержка Запада через какие-то время может угаснуть, особенно если конфликт зайдет в тупик.

"Мы постоянно повторяем, что россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым", — сказал собеседник из Франции.

Кроме того, во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом Владимиру Зеленскому был сделан намек на то, что пора возобновлять переговоры с путиным. В качестве аргументы было приведено перемирие, которое заклятые враги Франции и Германия заключили после Второй мировой войны. Как лидер воюющей страны, Владимир Зеленский в конце концов будет вынужден пойти на подписание мирных соглашений с оккупантами — это собеседники назвали "принятием сложных решений в правлении политическим государством".

Собеседник из Великобритании отметил, что цель договора — показать россии, что Запад намерен и дальше помогать Украине. Это должно убедить москву в том, что она не достигнет своих захватнических целей. Предположительно, соглашение будет вынесено на рассмотрение в июле, во время саммита НАТО в Вильнюсе.

"Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны россии имеют тенденцию то "замораживаться", то "размораживаться", и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий", — сказал источник.

Чтобы решение было вынесено на всеобщее обсуждение, сначала страны-члены НАТО должны единогласно его поддержать. Пока что это соглашение обсуждалось лишь в кулуарах Альянса, но Париж, Лондон и Берлин не хотят видеть Украину в качестве полноправного члена НАТО до того момента, пока она официально не вступить в Альянс.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина де-факто уже вступила в НАТО. По словам министра обороны Алексея Резникова, страна приложит все усилия, что это произошло и де-юре.