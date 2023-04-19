В США прогнозируют "критический период" на фронте в Украине: детали

Киев должен получить все необходимые для победы вещи

Соединенные Штаты озабочены контрнаступлением ВСУ едва ли не так же серьезно, как и украинцы. В частности, следят за ходом событий на фронте и предполагают начало "критического периода" в ближайшее время. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби, самыми тяжелыми могут стать уже ближайшие недели и месяцы.

Политика цитирует издание CNN. При этом Кирби подчеркивает, что американские власти делают все возможное, чтобы военная помощь Киеву не прекращалась, а наоборот только усиливалась.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, — отметил американец. — Мы хотим быть уверены, что передаем им все возможности, которые им [украинцам] понадобятся".

Очевидно, что такое заявление иллюстрирует усиленную подготовку Вооруженных Сил к важному моменту — контрнаступлению, за которым следит большинство иностранных партнеров Украины.

Отдельно Джон Кирби подчеркнул: Штаты будут продолжать военную поддержку нашего государства. Это поможет более качественно бороться с российскими захватчиками до полного освобождения украинской территории от оккупации.

Напомним, что ранее в США заверили, что уже нарабатывают механизм, благодаря которому Украине удастся передать конфискованные из-за санкций российские активы. Денежные средства должны быть потрачены на восстановление разрушенных городов и сел после войны.