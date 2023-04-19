Укр

В США прогнозируют "критический период" на фронте в Украине: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Кирби подчеркивает, что Америка продолжит делать все возможное для поддержки украинского народа Новость обновлена 19 апреля 2023, 07:08
Кирби подчеркивает, что Америка продолжит делать все возможное для поддержки украинского народа. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киев должен получить все необходимые для победы вещи

Соединенные Штаты озабочены контрнаступлением ВСУ едва ли не так же серьезно, как и украинцы. В частности, следят за ходом событий на фронте и предполагают начало "критического периода" в ближайшее время. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби, самыми тяжелыми могут стать уже ближайшие недели и месяцы.

Политика цитирует издание CNN. При этом Кирби подчеркивает, что американские власти делают все возможное, чтобы военная помощь Киеву не прекращалась, а наоборот только усиливалась.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, — отметил американец. — Мы хотим быть уверены, что передаем им все возможности, которые им [украинцам] понадобятся".

Очевидно, что такое заявление иллюстрирует усиленную подготовку Вооруженных Сил к важному моменту — контрнаступлению, за которым следит большинство иностранных партнеров Украины.

Отдельно Джон Кирби подчеркнул: Штаты будут продолжать военную поддержку нашего государства. Это поможет более качественно бороться с российскими захватчиками до полного освобождения украинской территории от оккупации.

Напомним, что ранее в США заверили, что уже нарабатывают механизм, благодаря которому Украине удастся передать конфискованные из-за санкций российские активы. Денежные средства должны быть потрачены на восстановление разрушенных городов и сел после войны.

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#Украина #США #Контрнаступление #Джон Кирби