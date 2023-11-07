Украину толкают к переговорам? Тука объяснил роль "арестовичей"

Среди окружения Зеленского есть такого рода "миротворцы"

Тема переговоров Украины с россией обрастает слухами и скандальными заявлениями. Свою роль в этом играют многочисленные "эксперты", считает бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, глава Луганской ОВА (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

В интервью "Телеграфу" Тука оценил такие разговоры. По его мнению, принуждение Украины к переговорам не является позицией наших союзников.

На вопрос, действительно ли Украину подталкивают к выборам, Тука сказал, что считает, что условные советники и эксперты могли вести такие разговоры за кулисами основного театра событий.

"На официальном уровне это отрицается. Но у меня такое впечатление, что во время работы формата "Рамштайн" разного рода "советники", "эксперты", условные "арестовичи" могли вести подобные разговоры в курилке. Но это не общая позиция наших союзников", – отметил он.

Тука также не скрыл, что, по его мнению, в окружении президента Украины Владимира Зеленского есть такого рода "миротворцы".

"Впрочем, влияния на общегосударственную политику у них, по моему мнению, нет", — добавил он.

Больше о том, что, по мнению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председателя Луганской ОВА (2015-2016 годы), руководителя и основателя волонтерской группы "Народный тыл" Георгия Туки, происходит на военном и политическом фронтах нашей войны, читайте в материале "Телеграфа" Когда что-то изменится на фронте и удастся ли быстро освободить Крым — Тука о Залужном, Зеленском и "арестовичах"

Добавим, что раньше, как писал "Телеграф", бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предложил начать с россией мирные переговоры. Это заявление Арестовича вызвало бурю гневных комментариев в сети. Многие пользователи заинтересовались, почему правоохранительные органы до сих пор не взялись за бывшего советника ОП.