Кто бы мог подумать? Депутат-герой антисемитского скандала в Польше оказался звездой росТВ

Инцидент с еврейской Ханукией — не первый скандал с участием польского политика

Польский депутат Гжегож Браун, который попал в скандал из-за того, что затушил еврейскую Хануки из огнетушителя, оказался "звездой" российских каналов. Он время от времени рассказывает путинским журналистам об американских базах и других вещах.

В сеть попали снимки его выступления на телеканале "Россия1". Также Гжегож Браун известен своими антиукраинскими высказываниями. Польское издание Wprost рассказало подробности скандала.

Известно, что 12 декабря Гжегож Браун сорвал церемонию в Сейме, которая была посвящена еврейскому празднику Ханука. Он взял огнетушитель и потушил ханукальную свечу. Из-за этого коридоры Сейма оказались усыпаны пеной, также было много дыма. После этого политик поднялся на трибуну и назвал Хануку "сатанинским праздником", а свои действия объяснил тем, что якобы "восстанавливает нормальность". Стыдно за свои действия Брауну не было, вдобавок к этому он заявил, что стыдно должно быть тем, кто "участвует в актах сатанинского поклонения".

Сразу после выходки политика выгнали с заседания, а коллеги пообещали сообщить об этом в прокуратуру. В качестве наказания Брауна оштрафуют на половину зарплаты за три месяца и лишат всех парламентских расходов за шесть месяцев. После его ухода спустя несколько минут ханукальные свечи снова зажгли.

Стало известно, что Гжегож Браун — частый гость российских телеканалов. В эфирах он жалуется на американские военные базы и ухудшение польско-российских отношений. Кроме того, польский депутат придерживается антиукраинской позиции. Гжегож Браун единственный, кто голосовал против резолюции польского Сейма касательно осуждения России и призыва ЕС с НАТО оказать поддержку Украине. Партия "Конфедерация", которой Браун руководит, выпустила брошюру с призывом остановить украинизацию Польши.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у турецкого депутата случился сердечный приступ во время выступления. В этот момент он призывал коллег прекратить сотрудничать с Израилем и поддержать палестинцев в войне.