Хто б міг подумати? Депутат-герой антисемітського скандалу в Польщі виявився зіркою росТВ

Інцидент із єврейською Ханукією — не перший скандал за участю польського політика

Польський депутат Гжегож Браун, який потрапив у скандал через те, що загасив єврейську Ханукі з вогнегасника, виявився "зіркою" російських каналів. Він час від часу розповідає путінським журналістам про американські бази та інші речі.

До мережі потрапили знімки його виступу на телеканалі "Росія1". Також Гжегож Браун відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Польське видання Wprost розповіло подробиці скандалу.

Відомо, що 12 грудня Гжегож Браун зірвав церемонію в Сеймі, присвячену єврейському святу Ханука. Він узяв вогнегасник та загасив ханукальну свічку. Через це коридори Сейму виявилися усипані піною, також було багато диму. Після цього політик піднявся на трибуну та назвав Хануку "сатанинським святом", а свої дії пояснив тим, що нібито "відновлює нормальність". Соромно за свої дії Брауну не було, на додачу до цього він заявив, що соромно має бути тим, хто "бере участь в актах сатанинського поклоніння".

Одразу після витівки політика вигнали із засідання, а колеги пообіцяли повідомити про це прокуратуру. Як покарання Брауна оштрафують на половину зарплати за три місяці і позбавлять усіх парламентських витрат за шість місяців. Після його відходу за кілька хвилин ханукальні свічки знову запалили.

Стало відомо, що Гжегож Браун — найчастіший гість російських телеканалів. В ефірах він скаржиться на американські військові бази та погіршення польсько-російських відносин. Крім того, польський депутат дотримується антиукраїнської позиції. Гжегож Браун єдиний, хто голосував проти резолюції польського Сейму щодо засудження Росії та заклику ЄС із НАТО надати підтримку Україні. Партія "Конфедерація", якою Браун керує, випустила брошуру із закликом зупинити українізацію Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що турецький депутат мав серцевий напад під час виступу. У цей момент він закликав колег припинити співпрацювати з Ізраїлем та підтримати палестинців у війні.