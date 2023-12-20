Невиданные репрессии и тотальный террор: чем станет для Украины победа России – Foreign Policy

Европе придется столкнуться с репрессиями и террором такого масштаба, какого она не видела со времен Гитлера и Сталина

Несмотря на то, что на Западе в последнее время наконец-то начали задумываться над тем, что ждет Европу, если российскому диктатору Владимиру Путину позволят победить в Украине, все западные страшилки – это ничто по сравнению с тем, что ждет Украину в этом случае. Украинский народ окажется на грани полного истребления.

Об этом пишет издание Foreign Policy. Автор материала отмечает, что геополитические последствия победы России – коллапс европейской системы безопасности, индульгенцию диктаторам на силовые изменения границ, укрепление решимости Китая вернуть Тайвань военным путем – достаточно легко предсказываются.

Но это только "цветочки", если представить последствия российской оккупации Украины. Украинский народ столкнется с террором и репрессиями, которых Европа не видела с момента смерти Гитлера и Сталина. Грустную судьбу, ожидающую украинцев, подтверждают сами россияне, пишет издание.

Автор материала приводит несколько примеров людоедских заявлений российских нацистов:

Путин 5 декабря 2023 заявил, что украинский народ нужно "перевоспитать" и "вылечить от русофобии".

Известный алкоголик, бывший президент РФ Дмитрий Медведев 12 ноября 2023 года заявил об огромных аппетитах России – "Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – это совсем не Украина".

В тот же день Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – "узурпатор", украинский язык – "дворняжный диалект русского", Украина – "искусственно собранные территории".

Другие российские пропагандисты время от времени делают заявления о том, что украинцы – это не люди, призывают убивать украинских детей, называют украинское государство "болезнью, которую нужно лечить".

"Говоря более явно, российское государственное телевидение под жесткой цензурой на протяжении последних двух лет последовательно пропагандирует изнасилование украинцев, утопление детей, сравнивание городов с землей, искоренение украинской элиты и физическое уничтожение миллионов украинцев. Эта слаженная кампания – не балаган, а предвестник того, что ожидает, украинский народ", – отмечается в материале.

Издание указывает, что достаточно для примера посмотреть на то, как ведут себя российские нацисты на временно оккупированных ими украинских территориях. Так, от 1,6 до 4,7 млн граждан Украины были выдворены из своих домов в Украине и принудительно переселены в Россию, а на их места нацисты завозят российских граждан-мигрантов и кавказцев, как в Мариуполе.

Геноцидальная политика российских нацистов реализуется также через похищение украинских детей. Российская уполномоченная по делам детей Мария Львова-Белова, международная преступница, на которую выдан ордер от Международного уголовного суда, кичится тем, что с февраля 2022 года Россия украла более 700 тысяч украинских детей, среди которых установлены данные только 20 тысяч похищенных. Также типичная ситуация – попытка милитаризации молодежи на оккупированных территориях, пропаганда "российского патриотизма".

Многочисленные отчеты правозащитников показывают, что на временно оккупированных террористами территориях процветает беззаконие и репрессии. Типичная картина – пытки, исчезновения людей и произвольные задержания, некоторые люди просто исчезают, чтобы больше никогда не вернуться. Журналисты и правозащитники заявляют о существовании фильтрационных лагерей, где россияне разыскивают представителей украинского населения, представляющих угрозу – это местные чиновники, учителя, представители Православной Церкви Украины, активисты общественных организаций, участники территориальной обороны Украины, бывшие военные, журналисты и т.д.

Издание отдельно подчеркивает, что путинский террористический режим захлебывается от ненависти к украинскому народу, миллионами добровольно помогающему военным – держа оружие, жертвуя средства, работая в тылу. Россия не простит украинцам, что те дали такой мощный отпор российскому вторжению, а украинцы в подавляющем большинстве так ненавидят оккупантов, что готовы сражаться до самого конца.

"Это не только сделает любое завоевание жестоким и кровавым. Если Украина проиграет, россияне будут наказывать, репрессировать, заставлять замолчать или перевоспитывать почти все украинское общество, если оккупация преследует цель подавить сопротивление и поглощение страны Россией. По этой причине захват будет сопровождаться массовыми арестами, долгосрочными заключениями, массовыми депортациями внутрь России, фильтрационными лагерями огромного масштаба и политическим террором. Если возникнет серьезное восстание, уровень репрессий будет только расширяться и углубляться", – резюмировал автор материала.

Напомним, ранее мы писали о том, что тупик вокруг помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины рассуждать о последствиях потенциальной победы Путина. И они, мягко говоря, совсем не порадуют весь мир.