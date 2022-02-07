Иногда можно округлять: как правильно снимать показатели со счетчика воды

Количество потребляемой воды измеряется в кубометрах

С 2022 года большинство водоканалов Украины увеличили плату за предоставляемые услуги. Чтобы не разориться на потреблении воды, стоит регулярно передавать показатели счетчика — это гарантирует получение справедливых платежек, где все будет зафиксировано по факту.

"Телеграф", ссылаясь на портал portmone.com, расскажет, какой путь снятия показателей со счетчика воды является самым правильным.

Общие требования

В доме или квартире может находиться один или два счетчика. Если у вас установлен бойлер или газовая колонка для нагрева воды, то прибор будет один — для подсчета потраченной холодной воды. Если же вы получаете горячую воду централизовано, то добавится еще счетчик и для нее.

Также может быть различие в количестве приборов при наличии разных стояков на кухню и ванную.

Существует несколько видов счетчиков. Самые популярные — механические и электрические. Первые фиксируют количество потраченных кубометров на специальной "роликовой" шкале. У вторых информация отображается на дисплее.

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Как снимать показатели?

Чаще всего любой из счетчиков предлагает потребителю ознакомиться с перечнем из восьми цифр. Они обычно разделены запятой или с помощью разных цветов (к примеру, черного и красного).

Три последние цифры, которые и являются "обособленными", показывают использование воды в литрах. Нам же нужна информация о кубометрах — значит, считаем "черные" цифры (или до запятой).

Как выглядит шкала счетчика воды

Пример: ваш счетчик показывает значение 00123,235:

235 — потраченные литры, не берем ко вниманию;

123 — потраченные кубометры, которые и записываются для передачи водоканалу;

если последние три цифры больше 500, то значение можно округлить (00123,600 лучше передать как 00124).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе на несколько зон.