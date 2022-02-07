Іноді можна округляти: як правильно знімати показники з лічильника води
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Кількість спожитої води вимірюється в кубометрах
Із 2022 року більшість водоканалів України збільшили плату за надавані послуги. Щоб не розоритися на споживанні води, варто регулярно передавати показники лічильника — це гарантує отримання справедливих платіжок, де все буде зафіксовано за фактом.
"Телеграф", посилаючись на портал portmone.com, розповість, який шлях зняття показників з лічильника води є найправильнішим.
Загальні вимоги
У будинку або квартирі може бути один або два лічильники. Якщо у вас встановлений бойлер або газова колонка для нагрівання води, прилад буде один — для підрахунку витраченої холодної води. Якщо ж ви отримуєте гарячу воду централізовано, то додасться ще лічильник для неї.
Також може бути відмінність у кількості приладів за наявності різних стояків на кухню та ванну.
Існує кілька видів лічильників. Найпопулярніші — механічні та електричні. Перші фіксують кількість витрачених кубометрів на спеціальній "роликовій" шкалі. У других — інформація відображається на дисплеї.
Як знімати показники?
Найчастіше будь-який із лічильників пропонує споживачеві ознайомитись із переліком із восьми цифр. Вони зазвичай розділені комою або за допомогою різних кольорів (наприклад, чорного та червоного).
Три останні цифри, які є "відокремленими", показують використання води в літрах. Нам же потрібна інформація про кубометри — значить, рахуємо "чорні" цифри (або до коми).
Приклад: лічильник показує значення 00123,235:
- 235 — витрачені літри, не беремо до уваги;
- 123 — витрачені кубометри, які записуються для передачі водоканалу;
- якщо останні три цифри більші за 500, то значення можна округлити (00123,600 краще передати як 00124).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що є кілька видів таких приладів, зокрема кілька зон.
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