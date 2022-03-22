Укр

Будут свежими несколько недель, а то и месяцев: как сберечь продукты без холодильника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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У всех продуктов есть срок годности, но некоторым его можно "продлить" Новость обновлена 22 марта 2022, 06:40
У всех продуктов есть срок годности, но некоторым его можно "продлить"

Из-за перебоев с электричеством через военные действия много продуктов пропадает

Российское вторжение принесло мирным жителям Украины немало бед, в том числе и с продовольствием. Некоторые населенные пункты подолгу остаются без электричества, что символизирует не только исчезновение связи, но и невозможность хранить еду в холодильнике или морозилке.

Жительница села на Житомирщине Татьяна Будько рассказала "Фактам", какие способы применяет, чтобы "продлить" жизнь некоторым продуктам без помощи техники, требующей подключения к сети.

  • Яйца. По словам хозяйки, ее способ позволяет сохранить свежесть яиц до полугода. Следует взять трехлитровую банку, гашеную известь и воду. Способ весьма простой: складываем яйца в банку, смешиваем 2-3 ложки извести с водой и заливаем этим до горлышка. Банки закатываются и отправляются в подвал.
  • Сливочное масло. Для его сохранения отлично подойдет соленая вода — 2 чайные ложки соли на литр воды. Перед тем, как продукт отправлять в раствор, следует обернуть его в фольгу.
  • Мясо. Его маринуем в уксусе, складываем кастрюлю, которую дополнительно ставим в воду и держим в прохладном темном месте — можно, подвале.
  • Сало. Это, пожалуй, известно всем — сало можно засолить и закатать в банки, оно отлично выдерживает подобный способ хранения.
  • Колбаса. Для сохранения этого продукта понадобится полотенце, которое пропитано соленой водой. Колбасу нужно порезать на кусочки и завернуть в такое полотенце. Товар сохранит свежесть на протяжении недели-полторы.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем можно заменить тушенку в условиях войны. Спойлер — если использовать вместо мяса рыбу, то голодным не останешься.

Также "Телеграф" давал рецепт весьма вкусных и пышных оладушек, которые не требуют дрожжей и муки.

Теги:
#Мясо #Продукты #Масло #Холодильник #Сало #Яйца #Колбаса #Хранение
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