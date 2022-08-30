Здравствуй, осень – как изменятся тарифы на услуги ЖКХ и энергоресурсы с 1 сентября

Осенью украинцев могут ждать сюрпризы в палне роста тарифов на услуги ЖКХ

Грядущие осень и особенно зима, могут стать для украинцев самыми сложными за многие годы, о чем уже предупредили в НАК "Нафтогаз Украины". Но сможет ли власть удержать ситуацию и не поднимать тарифы на коммунальные услуги и энергоресурсы?

"Телеграф" разбирался в ситуации с возможным ростом стоимости услуг ЖКХ с 1 сентября.

Тепло и газ не подорожают

Несмотря на грядущую зиму, украинцы могут быть спокойны – цены на природный газ и отопление в этом году точно не поднимутся, поскольку еще в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Таким образом тепло и природный газ не подорожают, и абоненты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривен за 1 кубометр.

Впрочем, проблемой может стать нехватка газа для отопления, эту проблему в Верховной Раде хотят решить за счет 450 миллионов долларов кредита от правительства Канады, перечисленного в середине августа. Эти средства нардепы хотят направить на дополнительную покупку "голубого топлива", что закреплено в законопроекте №7681.

Вода и электроэнергия – могут подорожать, но не сразу

Помимо газа и тепла украинцы получают другие услуги ЖКХ, например, водоснабжение и водоотведение, а также электроэнергию. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, водоканалы не поднимали свои тарифы с начала войны, и теоретически могут это сделать, однако пока информации об этом нет.

Что до электроэнергии, то еще в апреле Кабмин принял Постановление, которым закрепил тарифы на электроэнергию до 31 октября 2022 года. Согласно ему тарифы для бытовых пользователей зафиксировали на следующем уровне:

за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Вместе с тем Олег Попенко говорит, что за рост тарифов на электроэнергию украинцы все-таки могут заплатить, правда косвенно.

"Энергоснабжающие компании могут поднять тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей, что я считаю неразумным в условиях нынешней инфляции и военной ситуации. Тем более, что промышленность просто повысит цены на свою продукцию и таким образом возможные новые тарифы все равно заплатят из своего кармана обычные украинцы", — подчеркнул "Телеграфу" эксперт.

Стоит отметить, что из-за газовой войны, объявленной рф странам Евросоюза, стоимость 1 кВт электроэнергии во многих, превышает 25 гривен в пересчете на украинскую валюту.