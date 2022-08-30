Добридень, осінь – як зміняться тарифи на послуги ЖКГ та енергоресурси з 1 вересня

Восени українців можуть чекати сюрпризи у зростанні тарифів на послуги ЖКГ

Майбутні осінь і особливо зима можуть стати для українців найскладнішими за багато років, про що вже попередили в НАК "Нафтогаз України". Але чи зможе влада утримати ситуацію та не піднімати тарифи на комунальні послуги та енергоресурси?

"Телеграф" розбирався у ситуації з можливим зростанням вартості послуг ЖКГ з 1 вересня.

Тепло та газ не подорожчають

Незважаючи на майбутню зиму, українці можуть бути спокійними – ціни на природний газ та опалення цього року точно не піднімуться, оскільки ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Таким чином, тепло і природний газ не подорожчають, і абоненти "Нафтогазу" продовжать платити 7,96 гривень за 1 кубометр.

Втім, проблемою може стати нестача газу для опалення, цю проблему у Верховній Раді хочуть вирішити за рахунок 450 мільйонів доларів кредиту від уряду Канади, перерахованого у середині серпня. Ці кошти нардепи хочуть направити на додаткову покупку "блакитного палива", що закріплено у законопроекті №7681.

Вода та електроенергія можуть подорожчати, але не відразу

Крім газу та тепла українці отримують інші послуги ЖКГ, наприклад, водопостачання та водовідведення, а також електроенергію. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, водоканали не піднімали свої тарифи з початку війни, і теоретично можуть це зробити, проте поки що інформації про це немає.

Щодо електроенергії, то ще у квітні Кабмін ухвалив Постанову, якою закріпив тарифи на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Згідно з ним тарифи для побутових користувачів зафіксували на наступному рівні:

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Водночас Олег Попенко каже, що за зростання тарифів на електроенергію українці таки можуть заплатити, щоправда, побічно.

"Енергопостачальні компанії можуть підняти тарифи на електроенергію для непобутових споживачів, що я вважаю нерозумним в умовах нинішньої інфляції та військової ситуації. Тим більше, що промисловість просто підвищить ціни на свою продукцію і таким чином можливі нові тарифи все одно заплатять зі своєї кишені звичайні українці", — Наголосив "Телеграфу" експерт.

Варто зазначити, що через газову війну, оголошену Росії країнам Євросоюзу, вартість 1 кВт електроенергії в багатьох перевищує 25 гривень у перерахунку на українську валюту.