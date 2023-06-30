Некоторые напитки и продукты лишат "сладости": популярный подсластитель могут признать канцерогеном

Некоторые химические вещества способны спровоцировать возникновение опухолей, считают ученые

Помимо сигарет опасность для людей могут представлять и некоторые популярные напитки.

Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена объявить один из самых распространённых в мире искусственных подсластителей аспартам канцерогеном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Инициатором подобных действий стало Международное агентство по изучению рака (IARC). Уже в июле ведущий мировой орган здравоохранения собирается вынести окончательный вердикт.

Название канцерогенов — от английского cancer — "рак" — говорит само за себя. Согласно определению ВОЗ, канцерогены — это различного рода агенты, способные вызвать необратимые изменения (или повреждения) генетического аппарата, контролирующего жизнедеятельность соматических клеток.

И некоторые химические вещества способны спровоцировать возникновение опухолей, что уже было не раз доказано учёными.

Однако обычно раковая опухоль возникает не сразу после контакта с канцерогеном. Для её появления должно пройти время, в течение которого повреждения ДНК клеток будут постепенно накапливаться и в конечном итоге приведут к сбоям в программах пролиферации и дифференцировки. Так что ограничение действия канцерогенов логично снизит риск развития новообразований.

Аспартам есть во многих популярных продуктах, особенно в "низкокалорийных": напитках без сахара, газированных, кофейных напитках, а также ароматизированной минеральной воде или пиве.

Кроме того, его можно найти в составе:

жевательных резинок,

сухих завтраков,

лёгких йогуртов,

джемов с низким содержанием сахара,

соусов, кетчупа,

сладостей.

Его также используют в производстве лекарств, особенно как вкусовую добавку для таблеток, чтобы они были более приятными для пациентов.

По данным Reuters, вывод о потенциальном наличии канцерогенного эффекта у аспартама сделала группа независимых экспертов. Они ознакомились более чем с 1000 исследований по этой теме.

Научные организации и регуляторы много лет в различных странах изучали безопасность этого продукта, так как всё чаще слышали мнения, что аспартам может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Аспартам (Aspartame E951), используемый в том числе при производстве диетической Coca-Cola, разработали в 1965 году. Сейчас он второй по популярности в мире искусственный подсластитель. Его производят десятками тысяч тонн в год и включают в состав нескольких тысяч продуктов питания и напитков.

Причём с 1981 года Продовольственная и сельскохозяйственная организация по пищевым добавкам (JECFA) считает аспартам безопасным, если употреблять его в пределах суточной нормы (например, человеку весом 60 кг для возникновения рисков нужно пить не менее 12 банок диетической колы за сутки).

Если аспартам признают канцерогеном, то он окажется в одной группе с такими веществами, как экстракт алоэ вера, который входит в число "возможно канцерогенных для человека".

Национальные службы здравоохранения разных стран могут выпустить свои рекомендации, советуя ограничить потребление продуктов, содержащих аспартам. Для производителей новые рекомендации могут означать отказ потребителей от продуктов, содержащих аспартам, и разработку новой рецептуры.

Тем не менее многие профессиональные ассоциации и производители уже раскритиковали экспертов IARC, напомнив, что ранее агентство уже выносило, мягко говоря, неоднозначные решения, вызывая ненужную тревогу потребителей. Например, IARC отнесло к группе "возможно вызывающих рак факторов" работу в ночное время и потребление красного мяса.

Ранее "Телеграф" сообщал о других продуктах, в которых могут содержаться канцерогены. Речь, в частности, идет о рисе для ризотто, и даже опасных орехах.