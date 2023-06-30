Деякі напої та продукти позбавлять "солодкості": популярний підсолоджувач можуть визнати канцерогеном

Деякі хімічні речовини здатні спровокувати виникнення пухлин, вважають вчені

Крім сигарет, небезпеку для людей можуть представляти і деякі популярні напої.

Так, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має намір оголосити один із найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів аспартам канцерогеном. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

Ініціатором таких дій стало Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC). Вже у липні провідний світовий орган охорони здоров’я має намір винести остаточний вердикт.

Назва канцерогенів — від англійського cancer — "рак" — говорить сама за себе. Згідно з визначенням ВООЗ, канцерогени — це різноманітні агенти, здатні викликати незворотні зміни (або пошкодження) генетичного апарату, що контролює життєдіяльність соматичних клітин.

І деякі хімічні речовини здатні спровокувати виникнення пухлин, що вже неодноразово доведено вченими.

Однак зазвичай ракова пухлина виникає не відразу після контакту з канцерогеном. Для її появи має пройти час, протягом якого пошкодження ДНК клітин поступово накопичуватимуться і зрештою призведуть до збоїв у програмах проліферації та диференціювання. Отже, обмеження дії канцерогенів логічно знизить ризик розвитку новоутворень.

Аспартам є в багатьох популярних продуктах, особливо в низькокалорійних: напоях без цукру, газованих, кавових напоях, а також ароматизованій мінеральній воді або пиві.

Крім того, його можна знайти у складі:

жувальних гумок,

сухих сніданків,

легких йогуртів,

джемів з низьким вмістом цукру,

соусів, кетчупу,

солодощів.

Його також використовують у виробництві ліків, особливо як смакову добавку для таблеток, щоб вони були приємнішими для пацієнтів.

За даними Reuters, висновок щодо потенційної наявності канцерогенного ефекту в аспартаму зробила група незалежних експертів. Вони ознайомилися з більш ніж 1000 досліджень з цієї теми.

Наукові організації та регулятори багато років у різних країнах вивчали безпеку цього продукту, оскільки дедалі частіше чули думки, що аспартам може провокувати розвиток онкологічних захворювань.

Аспартам (Aspartame E951), який використовується у тому числі при виробництві дієтичної Coca-Cola, розробили у 1965 році. Зараз він другий за популярністю у світі штучний підсолоджувач. Його виробляють десятками тисяч тонн на рік та включають до складу кількох тисяч продуктів харчування та напоїв.

Причому з 1981 року Продовольча та сільськогосподарська організація харчових добавок (JECFA) вважає аспартам безпечним, якщо вживати його в межах добової норми (наприклад, людині вагою 60 кг для виникнення ризиків потрібно пити не менше 12 банок дієтичної коли за добу).

Якщо аспартам визнають канцерогеном, він опиниться в одній групі з такими речовинами, як екстракт Aloe vera, який входить до числа "можливо канцерогенних для людини".

Національні служби охорони здоров’я різних країн можуть випустити свої рекомендації, обмеживши споживання продуктів з аспартамом. Для виробників нові рекомендації можуть означати відмову споживачів від продуктів, що містять аспартам, та розробку нової рецептури.

Проте багато професійних асоціацій та виробників вже розкритикували експертів IARC, нагадавши, що раніше агентство вже виносило, м’яко кажучи, неоднозначні рішення, викликаючи непотрібну тривогу споживачів. Наприклад, IARC віднесло до групи "можливо викликають рак факторів" роботу в нічний час та споживання червоного м’яса.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інші продукти, в яких можуть бути канцерогени. Йдеться, зокрема, про рис для різотто, і навіть небезпечні горіхи.