Украинцам будут отключать свет за долги: кому приготовиться в первую очередь

Поставщик услуг должен предупредить должника заранее

В Украину вернулись начисление пени, принудительное стягивание долгов и даже отключение за неоплату коммунальных услуг, а потому тем, у кого крупная задолженность за электроэнергию есть уже несколько месяцев, стоит приготовиться.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, в первую очередь нововведение коснется потребителей с задолженностями "с четырьмя нулями".

"Я думаю, что вопрос задолженности коснется всех тех, кто имеет ее уже несколько месяцев", — сказал Попенко.

По его словам, потребителя будет проинформировано о наличии задолженности и если хотя бы частичной ее оплаты не будет, то должников будут отключать спустя месяц.

Попенко добавил, что чтобы потребителя не отключили необходимо оплатить хотя бы третью часть задолженности, если она месячная. Однако если она имеется уже несколько лет, то надо будет погасить большую ее часть.

Как сообщалось ранее, в Украине отменили мораторий на начисление пени и взыскание задолженностей за коммунальные услуги, который был введен в начале войны. При этом он все еще остается в силе в населенных пунктах, где ведутся боевые действия.