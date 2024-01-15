Українцям відключатимуть світло за борги: кому приготуватись в першу чергу

Постачальник послуг повинен попередити боржника заздалегідь

В Україну повернулися нарахування пені, примусове стягування боргів і навіть відключення за несплату комунальних послуг, а тому тим, хто має велику заборгованість за електроенергію вже кілька місяців, варто приготуватися.

Таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, насамперед нововведення торкнеться споживачів із заборгованостями "з чотирма нулями".

"Я думаю, що питання заборгованості зачепить усіх тих, хто має її вже кілька місяців", — сказав Попенко.

За його словами, споживача буде проінформовано про наявність заборгованості, і якщо хоча б часткової її оплати не буде, то боржників відключатимуть через місяць.

Попенко додав, що щоб споживача не відключили, необхідно сплатити хоча б третину заборгованості, якщо вона місячна. Однак якщо вона є вже кілька років, то треба буде погасити більшу її частину.

Як повідомлялося раніше, в Україні скасували мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованостей за комунальні послуги, який було запроваджено на початку війни. При цьому він все ще залишається чинним у населених пунктах, де ведуться бойові дії.