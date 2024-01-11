Завищені тарифи та неякісні послуги: куди киянам звертатися зі скаргами на ЖКГ (контакти)

Актуальна інформація для мешканців столиці

Кияни можуть звернутися по допомогу до Управління з питань контролю у сфері житлово-комунальних послуг і поскаржитися на некоректні тарифи або ж на недостатні обсяги наданих житлово-комунальних послуг. Окрім прийняття скарг профільне відомство також здійснюватиме позапланові перевірки за заявленими споживачами адресами.

Усі заявки будуть оброблятися у найкоротші терміни. Про це повідомили на офіційній сторінці Департаменту територіального контролю КМДА у Фейсбуку.

Так, з метою захисту прав та інтересів споживачів ЖКП у столиці, на базі Департаменту територіального контролю КМДА, було створено профільне Управління з питань контролю у сфері житлово-комунальних послуг. Саме воно займатиметься розглядом всіляких скарг від споживачів, які незадоволені якістю або кількістю послуг, що їм надаються.

Інспекція розглядає звернення громадян щодо якісних та кількісних параметрів комунальних послуг, послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та коректності нарахувань за них.

Також фахівці Інспекції займаються здійсненням перевірок та контролю за дотриманням законодавства у сфері житлово-комунальних послуг.

Зі зверненнями, запитаннями, пропозиціями та скаргами ви можете звернутися:

за контактним телефоном — (044)-235-36-99

написати листа на електронну пошту: [email protected]

написати на сторінку Контактного центру 1551 в Фейсбук.

Головною метою роботи Інспекції — є перевірка якості надання послуг, відповідно до укладених договорів, що спрямована на забезпечення належних умов проживання споживачів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до "Київтеплоенерго" звернулося до киян із важливою заявою та повідомили про те, що вже можна активно передавати показання лічильників тепла — облікові клієнтські бази відкриті.

Рекомендується фіксувати показання лічильників тепла якомога раніше. Це сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат надалі.

Крім цього ми повідомляли про те, в якому разі можна нарватися на штраф під час перевірки лічильників газу. Хоча в Україні процес перевірки лічильників газу зазвичай проходить досить швидко і просто, проте в деяких випадках користувачі можуть отримати штраф за свої дії.

Також варто пам’ятати і про те, що є випадки, коли замість перевірки старого лічильника краще відразу придбати і встановити новий прилад обліку. Рішення про заміну лічильника може ухвалити сам користувач.