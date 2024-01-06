Клієнтські бази відкрито: "Київтеплоенерго" звернулося до киян із важливою заявою

Актуальна інформація для мешканців столиці

У "Київтеплоенерго" повідомили про те, що кияни можуть активно передавати показання лічильників тепла — облікові клієнтські бази вже відкриті. Передати показання можна будь-яким зручним для вас способом, у тому числі й дистанційно.

Дані лічильників тепла можна передавати протягом усього місяця, починаючи з 5-го числа. Про це повідомили на офіційній сторінці КП "Київтеплоенерго" у Телеграм.

Так, не дивлячись на те, що показання можна подавати протягом усього місяця мешканців столиці закликають не тягнути до останнього. Рекомендується фіксувати показання лічильників тепла, якомога раніше. Це сприятиме правильним та актуальним розрахункам, що не призведе до переплат в подальшому.

Способи дистанційної передачі показань лічильників тепла:

- особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу

- особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго

- мобільний додаток "Комуналка".

Також пропонується кілька альтернативних способів передачі показань лічильників тепла:

телефон Call-центру: (044) 247-40-40;

безкоштовна телефонна лінія: 0-800-404-407 (з мобільних)

скриньки для передачі показань на адреси сервісних центрів ЦКС;

передача показань при оплаті послуг у банківських та фінансових установах.

Нагадаємо, що дані лічильників тепла можна передавати протягом місяця, починаючи з 5-го числа.

Також важливо пам’ятати про те, що власники бойлерів щомісяця мають подавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як замовити перевірку лічильників тепла та гарячої води. Про те, як правильно це зробити, розповіли в КП "Київтеплоенерго". Всім абонентам необхідно уважно ознайомитися з цією інформацією та прийняти її до відома.

Крім цього, ми розповідали про те, в якому випадку можна нарватися на штраф при повірці лічильника газу. Хоча в Україні процес перевірки лічильників газу зазвичай проходить досить швидко і просто, проте в деяких випадках користувачі можуть отримати штраф за свої дії.

Але є випадки, коли замість перевірки старого лічильника краще відразу придбати і встановити новий прилад обліку. Рішення про заміну лічильника може ухвалити сам користувач.