Клиентские базы открыты: "Киевтеплоэнерго" обратилось к киевлянам с важным заявлением

Актуальная информация для жителей столицы

В "Киевтеплоэнерго" сообщили о том, что киевляне могут активно передавать показания счетчиков тепла — учетные клиентские базы уже открыты. Передать показания можно любым удобным для вас способом, в том числе и дистанционно.

Данные счетчиков тепла можно передавать в течение всего месяца, начиная с 5-го числа. Об этом сообщили на официальной странице КП "Киевтеплоэнерго" в Телеграм.

Так, не смотря на то, что показания можно подавать в течение всего месяца жителей столицы призывают не тянуть до последнего. Рекомендуется фиксировать показания счетчиков тепла, как можно раньше. Это будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Способы дистанционной передачи показаний счетчиков тепла:

- личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса

- личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго

- мобильное приложение "Коммуналка".

Также предлагается несколько альтернативных способов передачи показаний счетчиков тепла:

телефон Call-центра: (044) 247-40-40;

бесплатная телефонная линия: 0-800-404-407 (с мобильных)

ящики для передачи показаний по адресам сервисных центров ЦКС;

передача показаний при оплате за услуги в банковских и финансовых учреждениях.

Напомним, что данные счетчиков тепла можно передавать в течение всего месяца, начиная с 5-го числа.

Также важно помнить о том, что владельцы бойлеров ежемесячно должны подавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды. О том, как правильно это сделать рассказали в КП "Киевтеплоэнерго". Всем абонентам необходимо внимательно ознакомиться с данной информацией и принять ее к сведению.

Кроме этого мы рассказывали о том, в каком случае можно нарваться на штраф при поверке счетчика газа. Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.

Но есть случаи, когда вместо поверки старого счетчика лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета. Решение о замене счетчика может принять сам пользователь.