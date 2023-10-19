Зачем ставить двузонные счетчики на электричество: украинцам назвали важное преимущество

Украинцам посоветовали, как экономить на электроэнергии

Украинцы обязаны ежемесячно передавать показатели счетчика электроэнергии. Чтобы регулярно экономить на коммуналке, можно перейти на ночной тариф потребления света.

На портале Yasno рассказали о том, как работают двузонные тарифы и сколько можно сэкономить на электроэнергии. Также украинцам рассказали, как правильно снимать показатели с таких счетчиков.

Двузонные счетчики считают плату за электроэнергию днем по обычному тарифу, а в ночное время — вдвое дешевле. Ночной тариф на счетчике автоматически включается в 23:00 каждого вечера и выключается в 07:00. Кроме того, в отличие от обычного счетчика, двузонный фиксирует не только объем использованной электроэнергии, но и время ее потребления.

На экране двухзонного счетчика с интервалом 10 секунд отображаются последовательно:

показатели по тарифу "день" (с 7:00 до 23:00)

показатели по тарифу "ночь" (с 23:00 до 7:00)

общий объем потребленной электроэнергии.

Именно эти показатели и следует передавать каждый месяц до 5-го числа, но не позднее 20-го числа.

Во время ночного тарифа рекомендуют использовать наиболее энергозатратные приборы: стиральную машинку и сушку, бойлер, кондиционер, обогреватель и так далее. Это позволит экономить и платить за свет, потребленный ночью, в два раза меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что счетчик на свет может самостоятельно передавать показатели света. Украинцам рассказали, что для этого нужно сделать.