Навіщо ставити двозонні лічильники на електроенергію: українцям назвали важливу перевагу

Українцям порадили, як економити на електроенергії

Українці зобов’язані щомісяця передавати показники лічильника електроенергії. Щоб регулярно економити на комуналці можна перейти на нічний тариф споживання світла.

На порталі Yasno розповіли про те, як працюють двозонні тарифи та скільки можна заощадити на електроенергії. Також українцям розповіли, як правильно знімати показники із таких лічильників.

Двозонні лічильники рахують плату за електроенергію вдень за звичайним тарифом, а в нічний час — удвічі дешевшим. Нічний тариф на лічильнику автоматично включається о 23:00 кожного вечора та вимикається о 07:00. Крім того, на відміну від звичайного лічильника, двозонний фіксує не тільки обсяг використаної електроенергії, а й час її споживання.

На екрані двозонного лічильника з інтервалом 10 секунд відображаються послідовно:

показники за тарифом "день" (з 7:00 до 23:00)

показники за тарифом "ніч" (з 23:00 до 7:00)

загальний обсяг спожитої електроенергії.

Саме ці показники слід передавати щомісяця до 5-го числа, але не пізніше 20-го числа.

Під час нічного тарифу рекомендують використовувати найбільш енерговитратні прилади: пральну машинку та сушку, бойлер, кондиціонер, обігрівач тощо. Це дозволить економити та платити за світло, спожите вночі, вдвічі менше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лічильник на світло може самостійно передавати показники світла. Українцям розповіли, що для цього треба зробити.