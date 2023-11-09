Как легко распломбировать счетчики онлайн: киевлянам дали четкие инструкции

Онлайн технологии облегчают жизнь

Жители столицы могут воспользоваться удобным сервисом "Распломбирование", который поможет заказать распломбирование счетчиков горячей воды и отопления онлайн. Данная инициатива призвана сэкономить время людей и облегчить им жизнь.

Об этом сообщается на официальном сайте "Киевтеплоэнерго". Для заказа такой опции предусмотрено сразу несколько вариантов.

Киевлян информируют о том, что они могут воспользоваться услугой "Распломбирование", которая работает в режиме онлайн-сервиси. Для удобства абонентов, они могут воспользоваться одним из перечисленных ниже способов коммуникации.

Так, для использования онлайн-сервиса "Распломбирование" вы можете:

позвонить в call-центр ЦКС по следующему номеру телефону: (044) 247-40-40-40

заполнить форму на сайте ЦКС по следующей ссылке: https://cks.com.ua/remote

написать письмо на электронную почту: [email protected] и указать тему письма "Распломбирование". Вам необходимо также добавить фото счетчика с имеющимся опломбированием на текущую дату.

Таким образом, чтобы заказать распломбирование счетчиков горячей воды и отопления, все желающие могут воспользоватся онлайн-сервисом "Распломбирование" и сэкономить свое время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что настала пора поверки счетчика, но дома никто не живет: украинцам рассказали, что делать в таком случае. Отложить вопрос поверки счетчика на неопределенный срок можно, но для этого необходимо обратиться к компетентным учреждениям с соответствующей просьбой.