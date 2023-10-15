В одной из областей Украины бесплатно раздают смарт-счетчики электроэнергии: кто получит и что они могут

В 2023 году планируется заменить 25 тысяч счетчиков

Двухзонные счетчики позволяют украинцам платить за электроэнергию в два раза меньше. А в одной из областей такие приборы гражданам выдают абсолютно бесплатно.

Об этом пишет "Прикарпаттяобленерго". Более того, как отмечают в компании, счетчики эти будут еще и "умными". То есть, они способны самостоятельной передавать показатели.

"Программа предусматривает замену счетчиков для жителей Богородчинской, Надворнянской, Яремчанской, Калушской, Ивано-Франковской, Долинской, Рожнятовской, Коломыйской и Косовской громады. В 2023 году планируется заменить 25 тысяч счетчиков, но, чтобы реализовать запланированное, энергетики просят потребителей допускать работников к проведению работ", — говориться в сообщении.

Как двухзонные счетчики помогают экономить

В Прикарпатьеоблэнерго отмечают, что смарт-счетчики считают использованную электроэнергию по дневному и ночному тарифу. Если включать энергоемкие приборы с 23.00 до 7.00, можно существенно сэкономить на платежах за свет.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко снимать показатели с любого счетчика воды.